傳高雄開錯刀醫師免職改停職 衛生局澄清

高雄市立民生醫院4月發生開錯刀事件，主刀醫師陸希平遭免職並移送法辦。今天有媒體報導陸希平的處分由免職改為停職，衛生局澄清，陸希平依法進行救濟程序，但處分未改。

高雄市衛生局副局長、民生醫院代理醫療副院長潘炤穎今天透過訊息澄清，民生醫院未改為「停職」處分，陸希平經民生醫院考績會審查核予記2大過，並處以免職，目前當事人主張其權益，依法進行救濟程序中。

開錯刀事件發生在4月4日上午8時40分，當時由病友推病患至手術室，但進入手術室後，陸希平僅確認病歷及手術部位，卻疏漏未注意病患身分識別，即進行手術；且後續發現病患錯誤後，親自通知送病患入院的護理機構要求補簽「同意書」，疑涉簽署不實同意書。

針對開錯刀事件，衛生局除開罰新台幣50萬元，陸希平也遭處分2大過免職，並移送法辦。

但事後陸希平接受媒體聯訪並在個人社群媒體臉書（Facebook）喊冤，表示自己是接到麻醉刀房通知才前往處理，當時黃姓病患情況危急，而自己就是在危急時刻被通知到刀房；經過自己處置才讓病患脫危改善。

然而此說法也立即遭民生醫院反駁，民生醫院當時指出，根據調查，4日上午7時57分陸希平在開刀房打電話至「一般病房」詢問病人為何還未送至；隨後親自到病房護理站指示必須立即將病人送至手術室。院方表示，上午時段正逢病房護理師交班，當下因忙碌無法與工友確認送出病人的身分。當日陸希平與黃姓病人約同時抵達手術室，陸希平即催促相關同仁立刻上刀。