高雄「家庭教育諮詢專線」協助夫妻、伴侶溝通面談 爆使用率低
高雄全市離婚人口數超過20萬，每年家庭暴力事件通報案件數超過2.5萬，市府教育局設有「家庭教育諮詢專線」可提供電話諮詢與預約面談服務，讓兩性透過第三方介入達到溝通協調，但該專線每年在「婚姻關係」、「親密關係」來電數不到200通，實際面談數更是屈指可數，議員質疑專線宣導不佳、利用率太差。
內政部統計台灣前年離婚數達4萬7千餘對，婚齡未滿5年就離婚者占34%，創10年新高；高市議員白喬茵認為，兩性間透過各種諮商、諮詢機制，能加強溝通、降低衝突發生，高市家庭教育中心每年編3千萬預算推廣親職教育、婚姻教育，舉辦增進家庭價值、多元文化及性別宣導活動，一大業務就是提供家庭教育諮詢服務。
教育局家庭教育中心設有「家庭教育諮詢專線」，能針對夫妻、伴侶相處，婚前交往、家庭問題等，供全市民眾若有家庭、夫妻、親子相處疑慮，能致電尋求諮詢並預約安排雙方面談，但白喬茵發現，根據家教中心業務報告，該諮詢專線111年針對「婚姻關係」、「親密關係」的來電數僅有184人次，實際預約面談數為零。
高雄「家庭教育諮詢專線」112年在婚姻關係、親密關係類別的來電數分別為105、61人次，面談數分別為3、7次，若加上親子關係、其他關係、資源管理、自我調適和其他類別，總來電數達1610人次、面談數20次；白喬茵表示，家教中心專線使用率卻很低，實際面談數更慘不忍睹，質疑推廣不足。
高市生育津貼去年每胎2萬提升至3萬，白喬茵建議家教中心與社會局合作，籌劃父母須取得親職教育課程、婚姻關係諮詢的時數，才能領取增加的1萬；家教中心主任李昆憲回應，礙於法規不能加諸津貼資格者領取條件，目前先針對全市企業簽署合作書，讓企業發放結婚、生育津貼時要求員工參與市府相關親職、兩性課程。
家教中心主任李昆憲表示，目前家庭教育諮詢專線的推廣改採深入社區方式，會在各大樓佈告欄、廟宇、醫療院所、心理科門診等地張貼文宣、加強推廣，同時也結合民政系統，讓民眾在戶政所辦結婚、離婚和新生兒登記時能領取資料卡，卡片的雲端電子資料庫會結合家教中心的各項資源，統計今年1到5月較去年同期，電話諮詢成長量約10%、面談成長160%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言