高雄「家庭教育諮詢專線」協助夫妻、伴侶溝通面談 爆使用率低

高雄全市離婚人口數超過20萬，每年家庭暴力事件通報案件數超過2.5萬，市府教育局設有「家庭教育諮詢專線」可提供電話諮詢與預約面談服務，讓兩性透過第三方介入達到溝通協調，但該專線每年在「婚姻關係」、「親密關係」來電數不到200通，實際面談數更是屈指可數，議員質疑專線宣導不佳、利用率太差。

內政部統計台灣前年離婚數達4萬7千餘對，婚齡未滿5年就離婚者占34%，創10年新高；高市議員白喬茵認為，兩性間透過各種諮商、諮詢機制，能加強溝通、降低衝突發生，高市家庭教育中心每年編3千萬預算推廣親職教育、婚姻教育，舉辦增進家庭價值、多元文化及性別宣導活動，一大業務就是提供家庭教育諮詢服務。

教育局家庭教育中心設有「家庭教育諮詢專線」，能針對夫妻、伴侶相處，婚前交往、家庭問題等，供全市民眾若有家庭、夫妻、親子相處疑慮，能致電尋求諮詢並預約安排雙方面談，但白喬茵發現，根據家教中心業務報告，該諮詢專線111年針對「婚姻關係」、「親密關係」的來電數僅有184人次，實際預約面談數為零。

高雄「家庭教育諮詢專線」112年在婚姻關係、親密關係類別的來電數分別為105、61人次，面談數分別為3、7次，若加上親子關係、其他關係、資源管理、自我調適和其他類別，總來電數達1610人次、面談數20次；白喬茵表示，家教中心專線使用率卻很低，實際面談數更慘不忍睹，質疑推廣不足。

高市生育津貼去年每胎2萬提升至3萬，白喬茵建議家教中心與社會局合作，籌劃父母須取得親職教育課程、婚姻關係諮詢的時數，才能領取增加的1萬；家教中心主任李昆憲回應，礙於法規不能加諸津貼資格者領取條件，目前先針對全市企業簽署合作書，讓企業發放結婚、生育津貼時要求員工參與市府相關親職、兩性課程。