比過年重要！小琉球迎王祭王船「進水」啟用 預告這7天祭典滿房

屏東東港溪流域3鄉鎮3年一科的迎王平安祭典，9月先後登場，9月3至9日打頭陣的琉球鄉三隆宮，今天舉行象徵王船啟用的「進水」儀式，縣長周春米登島參加，廟方將3400斤糖果分送鄉親，象徵漁獲豐收、滿載而歸，也宣告迎王祭即將登場；因被琉球鄉親視為比過年要重要的宗教祭典，加上遊客登島夯，民宿業者預告7天祭典期間住房滿房。

迎王平安祭典是屏東東港、小琉球地區3年一次的重要宗教祭典，在台灣王爺信仰與流失的祭典文化中，占有重要地位，縣府將迎王祭典以東港王船祭為名登錄為縣民俗文化資產，2010年正名為東港迎王平安祭典，文化部2011年頒發國家重要無形文化資產證書；在迎王祭典中，王船被視為重要法器，王船進水又是琉球迎王平安祭典特有的啟用儀式。

琉球鄉三隆宮王船依循古法建造，船上配置有船長室王船公及水手等，船體彩繪也將黑鮪魚、旗魚等漁民常捕獲的魚種繪製祈求漁獲豐收風調雨順，由本科大總理命名為「隆天旺」，今天上午王船進水儀式邀縣長周春米、議員王薇茗、鄉長陳國在、三隆宮碧雲寺管理委員會主委黃清進及王船組長蔡文化及組員等人，共同舉行莊嚴的下水儀式。

小琉球三隆宮位於本福村，供奉池府、吳府、朱府三姓王爺，俗稱「三府千歲」，漁民出海捕魚前都會到此祈福；迎王從1925年後獨立舉行，一開始採簡單遶境，1985年擴大舉辦迎王祭典並建造王船，也發展出自己的特色，與東隆宮程序大致相同，因地緣環境差別，也衍生屬於在地的「逡港腳」、「遊縣吃縣、遊府吃府」、「攔轎喊冤」等特殊習俗與現象，對琉球人是比過年還重要的宗教祭典，旅外鄉親都會返鄉參與這場盛典。