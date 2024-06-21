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登革熱孳清大動員 澎湖馬公全民動起來

中央社／ 澎湖縣21日電

澎湖縣政府環境保護局「清潔大動員暨掃街」活動，今天動員市區各里民眾展開環境大掃除，以降低病媒蚊孳生，維護整潔居住環境。

這項登革熱孳清，環保局動員馬公市區光榮里、長安里近百位民眾，澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興與環境部

環境管理署南區管理中心主任石秉鑫等人到場，肯定對維護居家環境，杜絕登革熱傳染。

陳光復表示，環境保護是每個人責任，透過清潔大動員暨掃街活動喚起更多人環保意識，不僅提醒民眾對登革熱病媒蚊認知，更凝聚清除孳生源決心，徹底防範登革熱疫情發生。

環保局表示，登革熱防治透過「巡」、「倒」「清」、「刷」四合一方式進行居家周圍環境整頓，也再次呼籲民眾徹底清除登革熱病媒孳生源，除由日常環境清潔做起外，並主動清除積水及孳生源容器，務必做到「清除再清除、檢查再檢查」，全面降低病媒孳生源孳生。

澎湖縣 環保局 登革熱

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