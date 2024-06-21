高捷岡山車站取得營運許可 6月底通車試營運
高雄捷運RK1岡山車站即將通車！今年高雄輕軌成圓通車後，高捷岡山路竹延伸線繼續邁進，紅線R24岡山高醫站至RK1岡山車站路段，6月15日完成履勘後，交通部於6月20日發布營運許可函，預定6月底辦理試營運活動。
捷運局表示，RK1岡山車站與台鐵岡山站銜接轉乘，未來結合捷運紅、橘線、輕軌、台鐵，再搭配YouBike2.0公共自行車與公車接駁服務，形成都市綠色交通路網，帶給市民更便捷、舒適的公共運輸服務。
後續捷運局將持續推動岡山路竹延伸線施工，延伸線可服務岡山、路竹、湖內等大岡山地區約35萬民眾，並串連沿線的楠梓加工出口區、橋頭科學園區、岡山本洲產業園區以及南科高雄園區4大科技園區等，希望打造大高雄地區30分鐘生活圈的大眾運輸環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言