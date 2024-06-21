高捷岡山車站取得營運許可 6月底通車試營運

高雄捷運RK1岡山車站即將通車！今年高雄輕軌成圓通車後，高捷岡山路竹延伸線繼續邁進，紅線R24岡山高醫站至RK1岡山車站路段，6月15日完成履勘後，交通部於6月20日發布營運許可函，預定6月底辦理試營運活動。

捷運局表示，RK1岡山車站與台鐵岡山站銜接轉乘，未來結合捷運紅、橘線、輕軌、台鐵，再搭配YouBike2.0公共自行車與公車接駁服務，形成都市綠色交通路網，帶給市民更便捷、舒適的公共運輸服務。