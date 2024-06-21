恆春機場超輕航機同乘飛行體驗夯 玩家盼政府假日釋出空權成常態

屏東縣政府為活化航班停飛近10年的恆春機場，繼上周和安捷航空合辦為期3天的空中觀光，117個名額早早額滿，今年度屏東3D旅遊嘉年華，今天由在恆春機場連續3天的超輕航機飛行體驗打頭陣，70個名額也秒殺，15分鐘的同乘體驗飛行並鳥瞰山海之美，首日初體驗的15名旅客大呼過癮；超輕航玩家也表達盼政府開放假日空權，讓超輕航飛行體驗成為常態性的心聲。

縣府交通旅遊處長黃國維說，屏東3D旅遊嘉年華邁入第3年，在空中遊程部分，將屏東美麗山海風景立體化，透過向民航局專案申請，串連高樹鄉皆豪輕航機飛行場和百里外的恆春機場，藉由雙人座的超輕航機同乘飛行體驗，帶民眾從空中觀賞國境之南之美，已成為飛行迷朝聖的活動，去年限額36名報名秒殺，今年加碼到70名，一樣搶訂一空。

他說，屏東縣公告禁航空域有多處，特別在國軍漢光演習前，以專案方式向民航局和軍方申請，皆豪超輕航機飛行場的輕航機昨天進駐恆春機場進行飛行試降訓練、飛安講習和飛機安全檢查，讓同乘遊客安心玩、開心飛，不僅體驗飛行並從空中視角觀賞山海美景，未來研究和協會合作，避開國軍演訓、落山風和颱風期間，舉辦假日同乘體驗飛行，帶入更多元的旅遊選擇，但還是要看民航局和軍方的態度。

協辦的民間單位包括中華航空協會、大玩家和運動飛行發展協會；參與的1名超輕航機玩家說，政府在休閒航空運動這塊太保守，未跟上歐美國家，全台目前只有花蓮、台中和屏東3處合法飛行場，飛行範圍和空域限制多；以皆豪為例，超輕航機時速每小時100至150公里，起飛後飛行路線受諸多限制，沿海一直未開放，這次是縣府以專案申請可沿海線飛到恆春機場，約40分鐘，盼政府在無演習的假日時段開放禁航空域。