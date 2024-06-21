快訊

學者以傅培梅生平探究台灣近代史 用中國菜有何涵義？

獨／高雄開錯刀醫生記2大過「免職變停職」 原因曝光

51票贊成62票反對！ 藍白聯手否決國會改革法案覆議案

向鳥山明致敬！ 高捷動漫祭號召七龍珠與機器娃娃coser

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
2024夏戀高捷動漫祭將開跑，圖為2023夏戀高捷動漫季，動漫二手市集吸引日本沼津市議員前來擺攤。圖／高捷提供
2024夏戀高捷動漫祭將開跑，圖為2023夏戀高捷動漫季，動漫二手市集吸引日本沼津市議員前來擺攤。圖／高捷提供

2024夏戀高捷動漫祭將開跑，今年的活動包括動漫遊戲展、百名coser召集令、動漫舞蹈大賽、動漫市集、cosplay角色扮演全國大賽等，其中8月10日的百名coser召集令，號召coser打扮成七龍珠和怪博士與機器娃娃角色，向今年3月辭世的日本知名漫畫家鳥山明致敬。

高捷年度動漫祭活動，7/6（六）至7/7（日）WS48動漫遊戲展在高雄社教館舉行；7/21（日）動漫舞蹈大賽在R10美麗島站；8/11（日）Cosplay角色扮演全國大賽在R10美麗島站；動漫二手市集7/20（六）、7/21（日）、8/10（六）、8/11（日）於R10美麗島站。

最受cosplay迷喜愛的「百名coser召集令」有兩場，7/20（六）號召主題為穿漢服、和服、羅莉塔、BJD娃娃；8/10（六）號召主題為打扮成七龍珠和怪博士與機器娃娃角色，向日本知名故漫畫家鳥山明致敬。

夏日集章換好禮活動7/1至9/1，報名2024高捷動漫季Cosplay活動，或於指定地點消費滿額即可獲得集章卡一張，憑集章卡至O5/R10美麗島站、R8三多商圈、R11高雄車站、R16左營站及O10衛武營站，集滿5枚紀念章即可兌換活動專屬禮。可上活動網頁查詢：https://www.krtc.com.tw/Information/events_more?id=3f50fea7b7e94902aee344c81fd61078

2024夏戀高捷動漫祭將開跑，圖為2023夏戀高捷動漫季，繽紛大會串號召百名coser響應。圖／高捷提供
2024夏戀高捷動漫祭將開跑，圖為2023夏戀高捷動漫季，繽紛大會串號召百名coser響應。圖／高捷提供
2024夏戀高捷動漫祭將開跑，今年特別向鳥山明致敬，號召「七龍珠」與「機器娃娃」coser。圖／高捷提供
2024夏戀高捷動漫祭將開跑，今年特別向鳥山明致敬，號召「七龍珠」與「機器娃娃」coser。圖／高捷提供

娃娃 日本 高捷

延伸閱讀

都標題黨？《妻子變成小學生》無端遭英語圈謾罵：日本動漫越來越怪了

桌球／手刺無臉男、鬼滅之刃 簡彤娟靠動漫自我激勵

高捷月台未開冷氣熱到爆 高捷：明起下午尖峰時刻提早一小時開冷氣

高雄輕軌深夜列車僅3、4人搭 試辦期將屆粉專建議調整

相關新聞

獨／高雄開錯刀醫生記2大過「免職變停職」 原因曝光

高雄市立民生醫院4月4日發生「開刀開錯人」疏失，衛生局認為執刀醫師陸希平不僅開錯刀，事後還涉嫌病歷登載偽造，決議記2大過...

向鳥山明致敬！ 高捷動漫祭號召七龍珠與機器娃娃coser

2024夏戀高捷動漫祭將開跑，今年的活動包括動漫遊戲展、百名coser召集令、動漫舞蹈大賽、動漫市集、cosplay角色...

全台最高4K星空即時影像首曝光 民眾驚呼：這是地球嗎

台東縣政府配合最美星空活動，在海拔2722公尺南橫啞口設置全台最高「啞口4K星空即時影像系統」，不僅夜晚可觀看滿天星空銀...

北高雄2里地勢低常淹水 水利局2200萬元更新抽水設備

位於北高雄的茄萣區崎漏里和湖內區太爺里因地勢低窪，每逢豪雨或海水漲潮時排水困難，其中崎漏里在大潮時甚至會海水倒灌，水利局...

恆春環城出現斷點 「漂浮城牆」危橋年底修好

國定古蹟屏東恆春古城，近年陸續整修頹圮城牆並加入夜間照明，轉成觀光亮點，中央將投入4億元執行「恆春古城保存活化專案計畫」...

蓮池潭龜池擬變步道 不少人喊保留

高雄蓮池潭有座70多年的烏龜池，極盛時期曾600隻，是國際著名觀光熱點，但近日觀光局打算移除龜池，讓單車步道能環潭成圓，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。