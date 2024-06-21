向鳥山明致敬！ 高捷動漫祭號召七龍珠與機器娃娃coser

2024夏戀高捷動漫祭將開跑，今年的活動包括動漫遊戲展、百名coser召集令、動漫舞蹈大賽、動漫市集、cosplay角色扮演全國大賽等，其中8月10日的百名coser召集令，號召coser打扮成七龍珠和怪博士與機器娃娃角色，向今年3月辭世的日本知名漫畫家鳥山明致敬。

高捷年度動漫祭活動，7/6（六）至7/7（日）WS48動漫遊戲展在高雄社教館舉行；7/21（日）動漫舞蹈大賽在R10美麗島站；8/11（日）Cosplay角色扮演全國大賽在R10美麗島站；動漫二手市集7/20（六）、7/21（日）、8/10（六）、8/11（日）於R10美麗島站。

最受cosplay迷喜愛的「百名coser召集令」有兩場，7/20（六）號召主題為穿漢服、和服、羅莉塔、BJD娃娃；8/10（六）號召主題為打扮成七龍珠和怪博士與機器娃娃角色，向日本知名故漫畫家鳥山明致敬。

夏日集章換好禮活動7/1至9/1，報名2024高捷動漫季Cosplay活動，或於指定地點消費滿額即可獲得集章卡一張，憑集章卡至O5/R10美麗島站、R8三多商圈、R11高雄車站、R16左營站及O10衛武營站，集滿5枚紀念章即可兌換活動專屬禮。可上活動網頁查詢：https://www.krtc.com.tw/Information/events_more?id=3f50fea7b7e94902aee344c81fd61078