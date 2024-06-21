獨／高雄開錯刀醫生記2大過「免職變停職」 原因曝光

高雄市立民生醫院4月4日發生「開刀開錯人」疏失，衛生局認為執刀醫師陸希平不僅開錯刀，事後還涉嫌病歷登載偽造，決議記2大過予以免職。當時陸希平曾對外強調未推病人去開刀房，知道開錯刀後，並未造假病歷；據了解，陸希平目前只是停職，並非免職；衛生局證實，因當事人主張其權益，依法進行救濟程序中，先予以停職處分。

事隔2個半月後，傳出陸希平僅被停職，而非免職，據了解，市府核定陸希平未依市立民生醫院「手術病人辨識及手術部位、手術程序確認作業標準」及「病人識別標準作業」確認病患身分，致發生嚴重醫療疏失，且於術後不實登載病歷，使病患代理人簽屬非事實手術同意書，嚴重影響該院病安醫療聲譽，但陸在尚未免職未確定前，先行停職。

何以陸希平免職處分變停職，衛生局今天上午指出，陸希平醫師經民生醫院考績會審查核予一次記二大過專案考績予以「免職」在案。因目前當事人主張其權益、依法進行救濟程序中，因此先予以停職處分。

高雄市立民生醫院胸腔外科醫師陸希平今年4月4日因對病患開錯刀，引發軒然大波遭免職並被移送法辦。

經民生醫院調查，當時陸希平是要幫胸腔膿疱病患做引流手術，卻錯把隔壁床的低血壓患者推入開刀房，全程經手5人都未確認患者身分，主刀的胸腔外科主任陸希平動刀後才驚覺患者沒病灶，鬧了烏龍；民生醫院調查後，對陸祭出兩大過處分，予以免職。

陸希平當時曾自述澄清開錯刀的過程，強調自己沒推病人去開刀房，知道開錯刀後，也絕無造假病歷；對於自己開錯刀，造成民眾對醫護人員產生一些不信任，也深表歉意。

陸的自述內容遭民生醫院發4點聲明駁斥，民生醫院指，陸希平當天親自前往病房護理站指示必須立將病人送至手術室，後得知病患預排刀為8時30分，卻不願等候手術室通知，仍執意「親自指示」工友將指定病人立刻送往手術室。

民生醫院指出，當天麻醉醫師告知病患血壓偏低不宜手術，唯陸仍執意上刀。此外，黃姓病患本非陸的病患，是單純因「內科疾病」收住院治療，「無照會外科手術之需求」，但陸卻自述麻醉科因病人情況不穩定，才通知陸之情事與調查事實不符。