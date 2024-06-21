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全台最高4K星空即時影像首曝光 民眾驚呼：這是地球嗎

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
縣府首度公布「啞口4K星空即時影像系統」夜晚星空畫面，民眾驚呼到難以置信的說：「這景象是地球嗎」。圖／台東縣政府提供
縣府首度公布「啞口4K星空即時影像系統」夜晚星空畫面，民眾驚呼到難以置信的說：「這景象是地球嗎」。圖／台東縣政府提供

台東縣政府配合最美星空活動，在海拔2722公尺南橫啞口設置全台最高「啞口4K星空即時影像系統」，不僅夜晚可觀看滿天星空銀河，白天也可看到千變萬化的雲海。縣府首度公布畫面，民眾驚呼到難以置信的說：「這景象是地球嗎」。

縣府交觀處長卜敏正表示，這處新增4K星空即時影像的服務，不僅提供4K高解析畫質，還具備白天模式攝影功能，就算夜晚，影像呈現也能清楚看見點點星光，甚至是銀河，同時24小時180度、360度全景零時差直播放送。

他說，台東得天獨厚的自然環境，讓夜晚能看到最美的星海，尤其南橫啞口位處高海拔、零光害，更適合欣賞到絕美的星空，因此，今年在增設1處4K星空即時影像系統，成為縣內第9座，也是全台最高星空即時影像。

2020年疫情期間，縣府提供另一種觀光新選擇，陸續在縣內觀光熱點設置24小時4K觀光即時影像，吸引超過百萬人次上線瀏覽，讓民眾防疫在家，也能透過電腦及手機就能線上觀賞，同步感受現場氛圍，推出以來大受好評。

今年配合星光音樂活動，特別花費80萬元經費，選在海拔2722公尺南橫啞口，設置全台最高4K星空即時影像系統，並於今天首次將畫面曝光。當夜幕低垂的時候，浩瀚無際的燦爛星空映入畫面中，場景彷彿置身在外太空，美不勝收。

「星空美到難以置信。」吳姓民眾說，把畫面連接到60吋4K電視上，實在太震撼了，尤其縮時攝影的效果，很難想像這景象是在地球。另黃姓遊客表示，看到這美景，會想衝一波台東的衝動，相信到現場看一定更美更漂亮。

台東縣政府配合最美星空活動，在海拔2722公尺南橫啞口設置全台最高「啞口4K星空即時影像系統」，不僅夜晚可觀看滿天星空銀河，白天也可看到千變萬化的雲海。記者尤聰光／攝影
台東縣政府配合最美星空活動，在海拔2722公尺南橫啞口設置全台最高「啞口4K星空即時影像系統」，不僅夜晚可觀看滿天星空銀河，白天也可看到千變萬化的雲海。記者尤聰光／攝影
「啞口4K星空即時影像系統」，提供4K高解析畫質，還具備白天模式攝影功能，就算夜晚，影像呈現也能清楚看見點點星光，甚至是銀河，同時24小時180度、360度全景零時差直播放送。記者尤聰光／攝影
「啞口4K星空即時影像系統」，提供4K高解析畫質，還具備白天模式攝影功能，就算夜晚，影像呈現也能清楚看見點點星光，甚至是銀河，同時24小時180度、360度全景零時差直播放送。記者尤聰光／攝影

南橫 即時影像 台東

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