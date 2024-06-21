北高雄2里地勢低常淹水 水利局2200萬元更新抽水設備

位於北高雄的茄萣區崎漏里和湖內區太爺里因地勢低窪，每逢豪雨或海水漲潮時排水困難，其中崎漏里在大潮時甚至會海水倒灌，水利局投入2200萬元，從去年開始更新2里的抽水設備，施工期間適逢汛期，但仍努力面對挑戰，完成設備更新，在今年4月25日豪雨事件提前啟用，投入防汛工作，排水成效顯著。

水利局表示，茄萣崎漏里以往豪雨時，低窪地區會出現積淹水，大潮時也會海水倒灌，去年8月數十年一次的「藍月大潮」滿潮，更造成多處道路積水，往來人車只能涉水而過，而當地的抽水站原先僅有每秒0.4立方公尺的抽水量，已無法應付需求。

水利局說，同在北高雄的湖內太爺里也是地勢低窪地區，發生淹水時只能靠布設在二仁溪堤岸旁的2台每秒0.3立方公尺移動式抽水機，抽水時需將排放管橫跨防汛道路，操作人員缺乏避雨空間，導致道路通行受阻，防汛操作也不安全。

為了改善茄萣崎漏里及湖內太爺里的抽水設備，高市水利局爭取水利署補助2200萬元，將茄萣崎漏抽水站原有的2台每秒0.2立方公尺電動抽水機，更新為3台每秒0.5立方公尺，總抽水量提升至近4倍，並預留一組抽水機的位置，以便未來擴充使用。