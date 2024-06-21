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恆春環城出現斷點 「漂浮城牆」危橋年底修好

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東恆春國中操場的木質「漂浮城牆」，因風化腐朽斷裂成危橋，地方期盼盡快修復並重新「環城」。記者潘欣中／攝影
屏東恆春國中操場的木質「漂浮城牆」，因風化腐朽斷裂成危橋，地方期盼盡快修復並重新「環城」。記者潘欣中／攝影

國定古蹟屏東恆春古城，近年陸續整修頹圮城牆並加入夜間照明，轉成觀光亮點，中央將投入4億元執行「恆春古城保存活化專案計畫」，但因恆春國中操場木質「漂浮城牆」斷裂成為危橋，環繞古城動線出現斷點，地方期盼盡快修復；鎮公所表示將發包，訂年底前修復。

文化部執行恆春古城保存活化專案，近日將南下聽取地方意見，討論西門和北門城口是否設限高架、畫設徒步區及如何環城，兼顧景觀並活化利用。

恆春古城是國內僅有保存4座城門的國定古蹟，但居民對環城計畫意見不一。「討論環城前，先修好掉漆的漂浮城牆吧。」城南里長邱榮欽說，縣府11年前在恆春國中以「漂浮城牆」空橋型式串聯環城動線，曾獲建築園冶獎，長年未維護，斷裂成危橋。居民廖慶國說，當年天橋LED【LED】LED（Light Emitting Diode）是由半導體材料所製成的發光元件。由於不同的材料會發出不同的波長，形成不同顏色的光源，因此可區分為可見光LED及不可見光LED。在可見光LED中，傳統亮度LED主要用在消費性產品或室內顯示應用；高亮度LED則以戶外看板、交通號誌、汽車、電視和手機的背光源等應用較為廣泛。至於不可見光LED，即紅外光LED，則多應用在電器產品遙控器、自動門、高速公路電子收費等。燈柱全打開，鏤空的城牆像漂浮空中，非常浪漫，如今美橋變危橋，反映1年都不見整修。

恆春鎮長尤史經說，環城計畫最終決定權在文資審委會，漂浮城牆部分已向文化部爭取400萬元發包，訂今年底前完成。

國定古蹟 恆春

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