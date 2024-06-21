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蓮池潭龜池擬變步道 不少人喊保留

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
蓮池潭的龜池目前約有200多隻烏龜，大多是台灣龜，少數是巴西龜。記者王勇超／攝影
蓮池潭的龜池目前約有200多隻烏龜，大多是台灣龜，少數是巴西龜。記者王勇超／攝影

高雄蓮池潭有座70多年的烏龜池，極盛時期曾600隻，是國際著名觀光熱點，但近日觀光局打算移除龜池，讓單車步道能環潭成圓，地方意見不一，有居民打算連署，呼籲市府停手，外國觀光客說，龜池若就此消失，十分可惜，萬一非移不可，希望妥善安置，否則放生如同放死，製造生態問題。附近賣紀念品的女子指龜池「獨一無二」，改成到處都有的步道，觀光就沒吸引力。

高市觀光局說，今年將投入4200萬元辦理蓮池潭風景區環境營造工程，串接因春秋閣烏龜池造成斷點的環潭自行車及人行動線，完成環潭親水步道最後一哩路，最快11月動工，工期約需半年；龜池屬於啟明堂財產，將諮詢生態專家找出對烏龜最適當的安置方式。

左營蓮池潭以啟明堂、春秋閣及半月型龜池著稱，歷時70年的龜池是一大特色，65歲曾姓男子說，龜池內原有數十隻，後來民眾帶來放生，一度暴增到近600隻，外國客都慕名而來。近日觀光局打算填平龜池改建廣場，昨派員到場勘查，不少居民呼籲保留。

柯姓男子說，童年隨阿公、阿嬤來龜池餵烏龜，長大後帶著自己的小孩來，「如果龜池消失，回憶也消失了」。希望市府考慮保留或縮減面積，讓交通與觀光雙贏。賣紀念品的婦人說，70年龜池獨一無二，改成到處都有的步道，觀光就沒吸引力。高雄市舊城商圈發展協會理事長張美華認為可覓地另建龜池，維持特色。左營啟明堂總幹事洪俊義指池內現有200多隻烏龜，因需抽地下水維持水位，定期清洗，找不到廠商願意承包清理，廟方相當困擾，廟方建議另找合適地點安置烏龜。

放生 烏龜 觀光局

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