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馬祖海上交通訂位系統問題多 議員促通盤檢討

中央社／ 連江20日電

馬祖海上交通訂位購票系統2018年起啟用，目前為第3代，但仍出現購票機台故障、訂票網頁當機等問題，多名議員今天抨擊系統一再出包，「乾脆打掉重練」。

國民黨籍連江縣議員曹爾章指出，日前他在基隆港搭船，欲用購票機台取票時不是故障就是缺紙，他無奈改抽號碼牌到人工櫃台排隊。縣府推行智慧島，但民眾來馬祖一直遇到購票系統問題，主管的交通旅遊局至今卻未能提出有效辦法，恐讓遊客留下壞印象。

國民黨籍議員周瑞國則說，馬祖海上購票系統至今已投入逾新台幣2500萬經費，今年頻繁遇到因天氣不穩緊急加開疏運船班，再三考驗縣府交通應變能力外，購票系統花費大筆預算成果卻被鄉親詬病，更凸顯承包廠商應變能力不及格，認為應通盤檢討，甚至可以考慮放棄現有系統，直接尋找市面上成熟廠商合作。

連江縣長王忠銘坦言，馬祖海上訂位購票系統先天設計不良，雖優化至第3代，但設計理念與實務執行上無法配合，「有進步但不滿意」。啟用以來，也是碰到問題就優化，累積下來，導致系統銜接不臻完善。

王忠銘進一步說，馬祖船舶航線本身就很複雜，除須分為全票、居民票、敬老票等票種外，新台馬輪更有艙等區分，故馬祖海上訂位購票系統應為全台最複雜，加上遇到緊急輸運船班時，部分用戶使用訂票程式，導致每班船僅500~600個船位，「卻湧入超過萬人搶票」，伺服器因此不堪負荷而當機。

至於如何改善，王忠銘坦言，雖為縣府委託系統商撰寫，但仍為系統商專利，縣府無通曉程式設計專才，可直接與系統商溝通改進方案。目前委託之廠商，待合約到期後考慮不再續約，由縣府列出需求與欲解決問題，直接尋找技術成熟的現有廠商合作或租賃系統，從根本解決購票系統問題。

王忠銘 馬祖

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