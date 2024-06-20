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台中旅遊團遊金門…多人上吐下瀉疑食品中毒 檢驗報告出爐

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台中市旅遊團上月在金門縣某餐廳用餐後，多人陸續出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等腸胃不適症狀，衛生局立即派員前往5家個案曾用餐過的餐廳稽查，檢驗報告今已全數出爐。圖／金門縣衛生局提供
台中市旅遊團上月在金門縣某餐廳用餐後，多人陸續出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等腸胃不適症狀，衛生局立即派員前往5家個案曾用餐過的餐廳稽查，檢驗報告今已全數出爐。圖／金門縣衛生局提供

金門縣衛生局今天公布上月27日發生的「台中市旅遊團疑似食品中毒案」送驗環境及人體檢體檢驗報告，衛生局表示，此案的人體檢體雖有檢出諾羅病毒，但稽查當日無食餘檢體可供抽驗，所以沒有足夠證據可判定與此次台中市旅行團在金門縣用餐的5家餐廳有明確因果關係，故暫排除食品中毒可能。

台中市旅遊團61人於5月27日下午5時在金門縣某餐廳用餐後，28日凌晨起多人陸續出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等腸胃不適症狀，衛生局立即派員前往5家個案曾用餐過的餐廳，包括山O間餐廳、金O禮寓飯店、金O來餐廳、海O餐廳、喬O牧場餐廳稽查，稽查當日均已無食餘檢體可供抽驗，衛生局抽驗環境及人體等相關檢體，檢驗報告已全數出爐。

據了解，此案抽驗的環境檢體包含刀具、砧板塗抹拭子各5件，其中在「金O禮寓飯店」抽驗的1件砧板檢體檢出「金黃色葡萄球菌陽性/腸毒素未檢出」，其餘9件檢體均未檢出病原微生物。人體檢體方面，送驗糞便檢體共計21件，分別來自患者4人及廚工17人，其中2名患者檢出諾羅病毒，餘2名患者及17名廚工，則均未檢出病原微生物。

衛生局表示，砧板檢出金黃色葡萄球菌/腸毒素未檢出，反映業者在製作餐點過程中砧板未澈底清潔洗淨、消毒，或工作人員的衛生習慣不當。微生物的動態消長與製造調理場所的衛生狀況密切相關，因此餐飲業者應當落實食品安全衛生自主管理，並加強內部管理及改善缺失。

針對稽查項目，有違反食品良好衛生規範(GHP)準則相關缺失者，衛生局均已責令業者限期改善並複查合格，衛生局強調，根據相關檢驗結果綜合分析，此案暫無法判定為食品中毒事件。

台中市旅遊團上月在金門縣某餐廳用餐後，多人陸續出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等腸胃不適症狀，衛生局派員前往各家個案餐廳稽查。圖／金門縣衛生局提供
台中市旅遊團上月在金門縣某餐廳用餐後，多人陸續出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等腸胃不適症狀，衛生局派員前往各家個案餐廳稽查。圖／金門縣衛生局提供

台中市 旅行團 諾羅病毒 金門 餐廳

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