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屏東市代會主席補選黨內互打 國民黨縣黨部整合推派「她」守藍天

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
國民黨籍5屆屏東市民代表林淑香，獲屏東縣黨部推舉參選主席補選。圖／林淑香提供
國民黨籍5屆屏東市民代表林淑香，獲屏東縣黨部推舉參選主席補選。圖／林淑香提供

國民黨籍屏東市民代表會主席蕭國亮，於今年5月底因案解職，依法需補選，國民黨市代表會副主席林韋呈和曾任2屆副主席的林淑香都有參補意願，國民黨屏東縣黨部日前召開協調會，今天宣布推派林淑香參選，也讓「黨內互打」爭議落幕，因民進黨市代表人數未過半，且未進行整合和提名，林淑香可望守住「藍天」。

原屏東市代表會主席蕭國亮捲入貪污罪，被判處4年2月徒刑定讞，已遭解職並入監服刑，代表會將於6月29日改選主席；屏東市民代表會有23個市民代表席次，國民黨10席、民進黨7席、無黨席6席，這次主席補選，現任副主席林韋呈及4屆資深代表林淑香都表達強烈參選意願。

國民黨屏東縣黨部說，主任委員蘇清泉日前偕同黨內重要人士召集黨內有意角逐人士，開誠布公進行協商，內容除以黨內同志意見為基礎，採多數決以外，主要希望獲得所有代表的諒解與支持，決定共同推派林淑香代表參選。

林淑香表示，感謝黨籍代表的相挺及蘇清泉的支持提名，未來幾天將親自拜訪各代表，爭取跨黨派的支持，希望努力促進市代會的團結，與同黨的屏東市長周佳琪團隊共同打拼，給屏東市民更好的生活環境。

國民黨 屏東縣

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