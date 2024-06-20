快訊

空拍畫面曝！彰化家具廠大火「黑煙竄天」數公里外可見 大批消防人車搶救

雨勢擴大延長！花蓮防大雷雨、15縣市豪大雨 最新警戒範圍出爐

獨／郭彥甫退出演藝圈8年 終於道出背後原因：絕不復出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

深度體驗屏東33鄉鎮旅遊魅力 縣府創新融入線上大富翁遊戲

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府今天在屏菸1936文化基地推出新年度主題「好屏友，趣郊遊」，以線上大富翁遊戲方式呈現，縣長周春米期待透由創新主題遊戲，帶旅人感受屏東新的五感體驗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今天在屏菸1936文化基地推出新年度主題「好屏友，趣郊遊」，以線上大富翁遊戲方式呈現，縣長周春米期待透由創新主題遊戲，帶旅人感受屏東新的五感體驗。圖／屏東縣政府提供

深度旅遊近年成為國旅的主流趨勢，屏東縣政府為推廣旅遊特色，今天在屏菸1936文化基地推出新年度主題「好屏友，趣郊遊」，以線上大富翁遊戲方式呈現，民眾至縣府官網臉書掃描QRcode進行遊戲，融入全縣有趣旅遊模式外，未來不定期推出遊戲打卡任務，縣長周春米期待透由創新主題遊戲，帶旅人感受屏東新的五感體驗。

周春米表示，今年度以線上「大富翁遊戲」方式呈現四季有趣的旅遊模式，設計屏東33個鄉鎮不同人文、地景特色的大富翁旅遊地圖，以互動性高、趣味性強的旅遊形式，深度探索屏東各大景點和文化特色，將不定期推出打卡任務，讓遊客在旅遊過程中感受到好吃、好玩與有趣，還有機會獲得四季紀念品和優惠。

她說，縣府預計下半年規畫12條深度旅遊小旅行遊程，希望展現屏東豐富多元的旅遊特色外，也為年度旅遊推廣奠定基礎，將讓旅客感受到多元豐富的自然文化在這片土地的獨特魅力。

縣府交通旅遊處說，為推廣在地旅遊特色，本次力邀「風土經濟學」及「風土創業學」作者洪震宇，走訪屏東在地鄉鎮，從屏北至屏南培訓在地商家，挖掘風土資源與地方文化脈絡，最後透過行程規畫，讓旅人能感受屏東的多元文化。

交旅處說，為讓在地店家能融入旅人的思維、編劇的洞察及導演的角度，今年特別設計具有屏東獨特性的魅力遊程，呼籲大家出外旅遊務必選擇合法旅宿，確保住宿品質與人身安全。

屏東縣政府今天在屏菸1936文化基地推出新年度主題「好屏友，趣郊遊」，以線上大富翁遊戲方式呈現，縣長周春米期待透由創新主題遊戲，帶旅人感受屏東新的五感體驗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今天在屏菸1936文化基地推出新年度主題「好屏友，趣郊遊」，以線上大富翁遊戲方式呈現，縣長周春米期待透由創新主題遊戲，帶旅人感受屏東新的五感體驗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今天在屏菸1936文化基地推出新年度主題「好屏友，趣郊遊」，以線上大富翁遊戲方式呈現，縣長周春米期待透由創新主題遊戲，帶旅人感受屏東新的五感體驗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今天在屏菸1936文化基地推出新年度主題「好屏友，趣郊遊」，以線上大富翁遊戲方式呈現，縣長周春米期待透由創新主題遊戲，帶旅人感受屏東新的五感體驗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今天在屏菸1936文化基地推出新年度主題「好屏友，趣郊遊」，以線上大富翁遊戲方式呈現，縣長周春米期待透由創新主題遊戲，帶旅人感受屏東新的五感體驗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今天在屏菸1936文化基地推出新年度主題「好屏友，趣郊遊」，以線上大富翁遊戲方式呈現，縣長周春米期待透由創新主題遊戲，帶旅人感受屏東新的五感體驗。圖／屏東縣政府提供

周春米 國旅 屏東縣政府

延伸閱讀

屏東西市場華麗變身 部分攤商進駐…7月16日正式開幕

小琉球跳電 周春米籲檢討避免影響民生與觀光

影／小琉球晚間全島大停電！屏東縣長周春米緊急致電台電董事長討救兵

歷經3任縣長 屏縣府秘書長邱黃肇崇升任原住民族文化發展中心主任

相關新聞

屏東市代會主席補選藍陷黨內互打 縣黨部整合後推派4屆市代林淑香

國民黨籍屏東市民代表會主席蕭國亮，於今年5月底因案解職，依法需補選，國民黨市代表會副主席林韋呈和曾任2屆副主席的林淑香都...

深度體驗屏東33鄉鎮旅遊魅力 縣府創新融入線上大富翁遊戲

深度旅遊近年成為國旅的主流趨勢，屏東縣政府為推廣旅遊特色，今天在屏菸1936文化基地推出新年度主題「好屏友，趣郊遊」，以...

陳其邁表揚高雄全中運選手 喊話明年金牌「獎金翻倍」至少拿4萬

高雄市長陳其邁今日出席表揚今年在全中運表現優異的選手，除了頒發逾2000萬台幣的總獎金嘉勉選手外，也表示明年要讓獎金翻倍...

復古潮州鐵道園區如時光隧道 華山辦運動會勾起長者青春回憶

鐵道在台灣的發展歷史中扮演著不可或缺的角色，對長輩而言，它不只是交通運輸工具，也乘載過往生活片段與情感；為弱勢老人提供免...

屏東市下修重陽敬老禮金年齡 65至69歲今年都能領500元

屏東市公所今天宣布今年重陽節敬老禮金年齡下修至年滿65歲以上長者就能領取，65歲至69歲長者每人500元，70歲到99歲...

串連環潭步道！蓮池潭龜池將填平 外國觀光客直呼可惜

知名國際觀光景點高雄蓮池潭有一座70多年歷史的龜池，裡頭養數百隻烏龜，是觀光熱點，但近日地方傳出高雄市觀光局打算移除龜池...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。