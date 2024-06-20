深度體驗屏東33鄉鎮旅遊魅力 縣府創新融入線上大富翁遊戲

深度旅遊近年成為國旅的主流趨勢，屏東縣政府為推廣旅遊特色，今天在屏菸1936文化基地推出新年度主題「好屏友，趣郊遊」，以線上大富翁遊戲方式呈現，民眾至縣府官網臉書掃描QRcode進行遊戲，融入全縣有趣旅遊模式外，未來不定期推出遊戲打卡任務，縣長周春米期待透由創新主題遊戲，帶旅人感受屏東新的五感體驗。

周春米表示，今年度以線上「大富翁遊戲」方式呈現四季有趣的旅遊模式，設計屏東33個鄉鎮不同人文、地景特色的大富翁旅遊地圖，以互動性高、趣味性強的旅遊形式，深度探索屏東各大景點和文化特色，將不定期推出打卡任務，讓遊客在旅遊過程中感受到好吃、好玩與有趣，還有機會獲得四季紀念品和優惠。

她說，縣府預計下半年規畫12條深度旅遊小旅行遊程，希望展現屏東豐富多元的旅遊特色外，也為年度旅遊推廣奠定基礎，將讓旅客感受到多元豐富的自然文化在這片土地的獨特魅力。

縣府交通旅遊處說，為推廣在地旅遊特色，本次力邀「風土經濟學」及「風土創業學」作者洪震宇，走訪屏東在地鄉鎮，從屏北至屏南培訓在地商家，挖掘風土資源與地方文化脈絡，最後透過行程規畫，讓旅人能感受屏東的多元文化。