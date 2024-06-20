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陳其邁表揚高雄全中運選手 喊話明年金牌「獎金翻倍」至少拿4萬
高雄市長陳其邁今日出席表揚今年在全中運表現優異的選手，除了頒發逾2000萬台幣的總獎金嘉勉選手外，也表示明年要讓獎金翻倍，金牌選手至少能拿4萬元。
2024年全中運於4月底圓滿結束，高雄市代表隊再創佳績，共獲40面金牌、50面銀牌、72面銅牌，其中更有5名選手破紀錄、1名選手創紀錄。今天高雄市政府特別舉行表揚大會，頒發獎勵金及訓練輔助金逾2000萬元。
高雄市長陳其邁表示，市府去年在運動比賽預算以及相關的選手的培育、防護員等等部分預算都有增加，在全中運獲得金牌的選手還有獎金2萬元，明年打算增加到4萬元，其他名次獎金也會增加。
市長也希望民間企業能夠增加對優秀的選手的培育與關心，從培育、訓練到利用新科技輔助選手，在整個體育教育，能夠從小學、中學，然後跟他未來運動的生涯能夠做銜接，給予他們最好的環境。
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