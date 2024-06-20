陳其邁表揚高雄全中運選手 喊話明年金牌「獎金翻倍」至少拿4萬

高雄市長陳其邁今日出席表揚今年在全中運表現優異的選手，除了頒發逾2000萬台幣的總獎金嘉勉選手外，也表示明年要讓獎金翻倍，金牌選手至少能拿4萬元。

2024年全中運於4月底圓滿結束，高雄市代表隊再創佳績，共獲40面金牌、50面銀牌、72面銅牌，其中更有5名選手破紀錄、1名選手創紀錄。今天高雄市政府特別舉行表揚大會，頒發獎勵金及訓練輔助金逾2000萬元。

高雄市長陳其邁表示，市府去年在運動比賽預算以及相關的選手的培育、防護員等等部分預算都有增加，在全中運獲得金牌的選手還有獎金2萬元，明年打算增加到4萬元，其他名次獎金也會增加。