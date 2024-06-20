復古潮州鐵道園區如時光隧道 華山辦運動會勾起長者青春回憶

鐵道在台灣的發展歷史中扮演著不可或缺的角色，對長輩而言，它不只是交通運輸工具，也乘載過往生活片段與情感；為弱勢老人提供免費到宅服務的華山基金會屏東區，今天特別選在台鐵潮州鐵道文化園區舉辦運動會，在特別設計有助肢體協調的趣味遊戲比賽中，300多位長者開心舒展身體，在廠區保留的骨董火車旁勾起青春年少的回憶。

華山基金會屏東區為縣內1500多名弱勢老人提供免費到宅服務，守護長者平安，這場專為受照顧弱勢長者辦的老人運動會，有300多人參與；由帝爺會哪吒藝術團及熱情森巴鼓協會，動感表演迎接長者，來自各鄉鎮的長者結合「鐵道元素」，分別戴著車長帽或以火車造型扮裝，進站登場時，彷彿踏入時光隧道，湧現年少時的青春回憶。

除了讓老者在保留展示骨董火車和設備的園區憶當年，華山基金會健忘村團隊特別為高齡者設計「筷筷相傳」傳遞乒乓球、「福氣滾滾來」氣球投籃、「好運旺旺來」控球進洞等多樣的肢體協調遊戲，讓長者同樂，並安排身體檢查和保健攤位，讓長者闖關展現好身手，還能享受剪髮、按摩、護甲等服務，增進身心靈健康。