屏東市下修重陽敬老禮金年齡 65至69歲今年都能領500元
屏東市公所今天宣布今年重陽節敬老禮金年齡下修至年滿65歲以上長者就能領取，65歲至69歲長者每人500元，70歲到99歲每人1000元，百歲以上人瑞每人6000元；市長周佳琪說，只要今年6月30日設籍在屏東市者就可領取，將有3萬8000多人可領到，約增加預算1730萬元。
周佳琪表示，競選時就承諾市民要調整重陽敬老禮金，上任後，去年即先行調整75歲以上長者敬老金由600元提高至1000元；今年評估財政狀況後，不但70歲以上每人1000元，更進一步讓年滿65歲以上未滿70歲的長者也可領取500元，希望藉重陽敬老禮金下修年龄限制，讓長輩感受社會的關懷。
她說，下修領取年齡為65歲後，領取人數將從原先1萬3000人增加為3萬8000餘人，採取匯款轉帳為主、現金致贈為輔的發放方式，符合資格長者請於6月25日起至8月20日止攜帶身分證及金融機構存簿，就近至屏東市各區里辦公處辦理，中低收入戶及領取中低老人生活補助及身心礙生活補助者，市公所已有資料，不需再登錄。
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