串連環潭步道！蓮池潭龜池將填平 外國觀光客直呼可惜

知名國際觀光景點高雄蓮池潭有一座70多年歷史的龜池，裡頭養數百隻烏龜，是觀光熱點，但近日地方傳出高雄市觀光局打算移除龜池，串連因龜池造成斷點的環潭自行車人行步道。當地有居民贊同，但也有居民希望保留龜池，打算發起連署呼籲市府停手。外國光觀客異口同聲說，龜池是知名景點，若就此消失十分可惜，也希望池內烏龜能獲得妥善安置。

高市觀光局說，今年將投入4200萬元辦理蓮池潭風景區環境營造工程，串接因春秋閣烏龜池造成斷點的環潭自行車及人行動線，完成環潭親水步道最後1哩路，最快11月將動工，工期約需半年；因龜池屬於啟明堂財產，今天到場勘察後，將諮詢生態專家找出對烏龜最適當的安置方式。

高雄左營區蓮池潭畔的廟宇左營啟明堂，主神是文聖孔子及武聖關公，1951年為了紀念文聖孔子作春秋，武聖關公讀春秋，建造了春閣和秋閣這兩座中國宮殿式的閣樓，1953年完工，由九曲橋相互連結，又稱「春秋御閣」，啟明堂也因為祭祀孔子，在春秋閣前方設置半月型龜池，至今已有70多年歷史。

左營65歲曾姓男子說，龜池內原本只有數十隻烏龜，因民眾或宮廟會把象徵長壽的烏龜帶到這裡放生，一度暴增到近600隻，因此成為蓮池潭知名地標之一，連外國觀光客來蓮池潭觀光，也會特地來這裡餵烏龜，「以前的人拿菜葉餵，後來才改用飼料」。

近日觀光局打算填平春秋閣前方的龜池，改建成廣場，以串連起蓮池潭的環潭自行車人行步道，觀光局今天派人會同啟明堂人員及工程公司到龜池勘查，消息傳出後讓居民引發居民議論，許多人呼籲保留龜池。

住在蓮池潭畔的柯姓男子說，很多高雄人小時候被阿公阿嬤帶來龜池餵烏龜，長大後再帶著自己的小孩來，「如果龜池消失，回憶也消失了！」希望市府考慮保留龜池，可以縮減面積串連環潭步道，讓交通與觀光雙贏。

在龜池附近賣紀念品的女子說，龜池已有70多年歷史「獨一無二」，改成到處都有的步道，沒有觀光吸引力，很多導遊與居民想要發起連署，希望市府能夠保留龜池。

來自馬來西亞的男子說，龜池的烏龜真的很多，如果要填平龜池，一定要妥善安置這些烏龜。一對來自中國大陸的母女觀光客說，提到蓮池潭就會想到龍虎塔、春秋閣、烏龜池，填平龜池真的很可惜。

高雄市舊城商圈發展協會理事長張美華說，如果能夠填平目前的龜池，串連起環潭步道，可讓觀光客能更深入當地居民的生活，「是好事」，如果要維持烏龜的特色，可在附近另建烏龜池，並做好隔離，防止烏龜啃咬蓮花的根莖，對生態造成影響。