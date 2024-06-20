恆春古城中央規畫專案保存活化 地方盼「環城」、修復「漂浮城牆」

有145年歷史的屏東恆春古城，是國內僅有保存4座城門的國定古蹟，頹圮城牆近年陸續整修綠美化並加入夜間照明成為觀光亮點，中央將投入4億元執行「恆春古城保存活化專案計畫」，因交通建設環繞城牆出現斷點，在恆春國中操場打造的「漂浮城牆」，也因木質風化腐朽斷裂成為危橋，地方期盼盡快修復並重新「環城」；鎮公所表示將發包，定年底前修復，如何「環城」也請文化部盡早定案。

文化部執行恆春古城保存活化專案計畫，啟動修護、交通安全、加固、景觀美化、光環境優化等活化或周邊設施整修，並納入地方場域導入藝文創新服務計畫示範地，近日將南下聽取地方意見，包括西門和北門城口設「限高架」、是否劃設徒步區、如何環城等，以兼顧古城景觀並活化利用。

居民長期反映環城計畫，鎮長尤史經說，當地分兩派意見，一派希望能在城牆上環城走一圈，主要路口中正路、恆南路等路口以天橋方式實際跨越，另派接近目前作法，透過銜接的棧道樓梯，以意象方式沿著或登上城牆一圈，最後仍要主管的文資局決定。

「在整修古城、討論如何環城前，先把掉漆的漂浮城牆修好吧！」恆春鎮城南里長邱榮欽說，縣府早年向交通部爭取到3億元的魅力據點計畫，11年前將古城位於恆春國中遭截斷部分，用原木和鋼架以漂浮城牆空橋型式串聯環城動線，昔曾獲建築園冶獎的人氣旅遊亮點，因長年未維護，木質風化腐朽斷裂已成為危橋。

恆春居民廖慶國說，啟用後天橋LED燈柱全打開，整座鏤空牆像是漂浮在空中非常浪漫，不僅是居民散步好去處，也吸引遊客和新人來拍婚紗照，不久先熄燈，最後也不敵風雨摧殘，原木風化腐朽斷裂，曾獲建築園冶獎的美橋，成了人見人怕的危橋，反映起碼1年都不見整修。

恆春鎮長尤史經說，環城計畫最終決定權仍是文資審議委員會，無論是哪種方式，至少已是中央重視的問題，希望環城後的恆春古城能夠吸引更多旅人停駐，欣賞台灣最完整的四城門古城；恆春國中操場的漂浮城牆，因木質風化腐朽斷裂成為危橋，向文化部爭取修復經費400萬元將發包，定年底前完成。