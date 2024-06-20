高雄六龜原鄉3合唱團紐西蘭參賽 缺700萬旅費

高雄市六龜區尼布恩、寶來國中、嘎呼拉斯兒少等3合唱團今年7月將代表台灣，赴紐西蘭參加世界合唱大賽。團隊有197人，目前出國經費仍有新台幣700萬元缺口，急需外界支援。

「帶孩子出國比賽最重要的是把家鄉的音樂帶出去，讓世界聽到來自台灣原民與客庄的古調。」尼布恩合唱團指揮、醫師陳俊志告訴中央社記者，團隊去年到韓國參加合唱大賽帶回雙金，這次尼布恩與寶來國中直接晉級冠軍組賽程。

陳俊志接受中央社記者電訪時，話筒傳來陣陣練唱聲，陳俊志說，近期是學校期末考，為了不影響課業，都是抓緊合唱課時間練唱，「讓孩子把最好的表現帶到國際舞台上。」

此次參賽的3支隊伍，成員來自寶來國中、建山國小、荖濃國小等校，陳俊志說，這樣的文化組成有布農族、平埔族、客家，在當地耆老協助下，將在地建山部落的布農古謠、荖濃社區的平埔古謠和新威社區的新民庄調等重新編曲，帶到國際賽事。

陳俊志笑著說，不論是原住民、客家人或是閩南人，孩子們都要把這些古謠學起來，這也讓他們更能體會不同文化的差異，以及自己肩負的文化傳承重任。

談到出國比賽旅費缺口，陳俊志說，非常感謝各界長期支持，這次3支隊伍參賽，學生加上隨隊老師、醫護等，有197人，經費高達3000萬，經協會努力目前仍有700萬缺口。

「謝謝各界給予我們無比的支持，7月出發在即，但我們真的仍需要幫忙，讓孩子們的夢想可以成真。」尼布恩協會表示，在國際比賽的場域上，儘管處境艱難難，「但我們努力讓比賽不只是比賽，更要將我們所生所長、這片土地上的歌，帶給世界。」這是文化永續傳承很重要的任務，也是孩子們的責任。

尼布恩協會也將於6月27日登上衛武營國家藝術中心，舉辦「紐西蘭世界大賽行前音樂會」，除了3支將出國參賽隊伍外，也邀請建山部落古謠隊、嘎呼拉斯教師合唱團一起演出，讓在地耆老和教師陪學童表演，更獻上祝福。

尼布恩合唱團表示，寶來國中與尼布恩人文教育關懷協會，多年來帶領偏鄉學生以歌聲站上國際舞台，於2018年7月在南非茲瓦尼市參加第10屆世界合唱大賽，勇奪公開民謠伴奏組金牌第1名。寶來國中暨尼布恩合唱團去年參加在韓國的第12屆世界合唱比賽，也勇奪冠軍賽及公開賽金牌。