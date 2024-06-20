高市攤車品牌輔導計畫 最高提供2.5萬元

高雄市青年局補助青年攤車創業，目前已輔導148家攤車品牌立案，今年計畫於25日起至7月19日開放申請，提供最高新台幣2.5萬元輔導費用，並提供專業導師諮詢及免費培訓課程。

青年局表示，近年創意市集新商機崛起，文創攤車市集成為高雄獨有的城市特色，為推升品牌加值，青年局今年推出「高雄青年攤車品牌輔導計畫2.0」，開放申請最高2.5萬元輔導費用，提供專業導師諮詢及免費培訓課程，增加攤車品牌優勢，創造精緻獨特市集文化。

青年局今天透過新聞稿表示，高市創六都之先推動特色攤車品牌，獲得良好成效，文創攤車也是年輕人微型創業的熱門選擇，去年以攤車嘉年華為概念的「城市嶼浪」攤車市集，2天湧入3萬人次，顯見民眾對攤車美食的喜好。

青年局長張以理指出，攤車品牌輔導計畫2.0將透過輔導機制幫助攤車投入開發限定商品，打造攤車品牌亮點。除提供免費培訓課程，還有導師陪伴、專業顧問諮詢等，協助優化攤車品牌經營，幫助攤車穩健成長，鼓勵攤車品牌戶籍及稅籍遷入高雄，落地發展。

張以理表示，今年9月將開辦「雄青學堂」青創培訓課程，包括與青年創業相關行銷管理、法律財務、攤車創業等，講師陣容有魔米國際董事長余政隆分享攤車商業模式與管理、帝伊國際首席顧問陳佩君分享數位短影音行銷及Canva製作等免費課程。

青年局也提供免費創業諮詢輔導服務，由專人專線依個案需求，媒合專業導師給予建議，更提供總金額150萬元輔導費，協助18歲至45歲符合條件青年攤車申請用於品牌行銷管理、攤車限定商品開發及品牌授權升級等。

此外，設籍或稅籍登記於高雄的攤車負責人，最高可申請2萬元；若戶籍與稅籍都在高雄的攤車負責人，最高則可申請2.5萬元輔導費。

青年局提醒，符合申請資格的攤車負責人可先線上填表及下載計畫簡章附件填寫紙本交件，將按申請人資料備齊時間依序審核，並於8月13日通知核准結果。