國7鳳寮段改優化路線 居民砲轟

國道7號爭議10多年，預計明年動工，但高速公路局昨辦大寮鳳寮路段主線說明會，現場卻砲聲隆隆，有13住戶反對修改版的優化路線，認為國道從家門口經過，像是座「柏林圍牆」橫跨，將破壞生活環境，高公局表示，國道護欄距離一旁住宅10.2公尺，後續會與住戶再討論綠美化等細節。

國道7號鳳寮路段由台25線至美山路77巷長約3公里，原本計畫走大寮區興中街，因需拆遷20多間廠房，後來修正改走工商路，高公局表示，優化路線可減少拆遷65棟房屋，路線曲線半徑較優，可提高行車安全性。

鳳寮段之前已開過公聽會，但工商路13戶民宅不滿優化路線改從家門口經過，會破壞生活品質，高公局昨再辦說明會，現場抗議不斷。中庄里長曾承豐說，相關路線未跟居民溝通過，里長都被蒙在鼓裡。居民一覺起來才知國道要從家門口過，就像一堵柏林圍牆橫跨，無法上下貨，生意都不用做了。

議員王耀裕說，國7自高縣時期就討論，最初規畫路線時沒廠房，後來蓋廠房才衍生拆遷爭議。議員邱于軒抨擊，高公局改路線事先不溝通，事後才強要居民吞下，沒有同理心、手段粗糙。有90歲居民知道國道要從家門口經過，擔心到睡不著。她質疑高公局決策過程有瑕疵，要求公開會議紀錄。

「走工商路拆遷建物最少，橋下平面道路邊線距住宅至少還有4.3公尺寬空地。」高公局表示，未來國道下道路會設立單向2快1慢車道，也會與住戶協商卸貨區等細節。王耀裕指住戶希望空地距離能增加到6公尺，降低衝擊。希望高公局多傾聽民意，保障住戶權益。