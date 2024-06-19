「松鼠跑出來？」屏東市晚間突停電影響1156戶全恢復 台電曝事故主因
今天晚間7點41分，屏東市廣東路、中山路、自由路一帶突然停電，台電屏東區處調查，影響戶數1165戶，加派人起搶修，發現是變壓器故障導致，近兩小時搶修，已經在晚間9點33分全數復電，造成民眾不便，深感抱歉。
台電屏東區處表示，19日晚間7點41分，屏東市廣東路、中山路、自由路、太原路、崇德一路等一帶停電，立即派員到場查修，事故原因是167kVA變壓器（Q3219FC85）故障所致，受影響用戶1165戶，經搶修後，已在晚間9點33分全部復電，造成民眾不便，深感抱歉。
停電消息一出，不少網友留言，「屏東公園的松鼠跑出來了嗎？」、「是哪隻猴子在玩電啊」、「應該是綠鬣蜥，屏東多」，有里長到中山路停電地方查看後，台電在搶修中，是設備故障，與動物無關。台電也強調，停電原因是變壓器故障導致。
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