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馬祖道路多為彎道險降坡 縣府籲勿超速

中央社／ 連江19日電

連江縣連續4年交通事故30日內0死亡，但因不熟路況自撞比率高於全國平均，連江縣交通旅遊局表示，持續改善道路警示標誌與視距，並呼籲民眾遵守行車速限，共同維護道路安全。

連江縣政府交通局今天發布消息指出，台北市政府前秘書長張哲揚、淡江大學教授羅孝賢等專家學者昨天抵達連江縣，針對112年度院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果進行考評。肯定連江縣事故0死亡同時，亦提出勿任意提高速限、對遊客加強宣傳道安、增設警告標誌等改善意見。

連江縣交通旅遊局長劉性謙今天告訴中央社記者，馬祖道路多彎道與起伏，加上水泥鋪面之鋼性路面，標線不易劃設且摩擦係數較柏油路面差，故車輛，尤其機車行駛時較易打滑，或因視距不佳、用路人彎道行駛速度過快等原因，影響道路安全。

劉性謙說，交旅局持續爭取「永續提升人行安全計畫」為期4年，總預算共400億元補助案，包括充實道路標誌標線與警告標誌、重要路口增設行人穿越線，打造行人與高齡友善示範區，改善校園周邊行車安全等項目。

根據縣府統計，遊客肇事路段多為彎道、險降坡或連續彎路等，劉性謙強調，交旅局將著手製作馬祖長陡坡危險路段分布地圖，提供予機車租賃業者，藉此向租用機車之觀光客宣導。

縣府統計112年常見違規前3名分別為：路口未禮讓行人、轉彎未打方向燈與違規停車。除上述外，根據112年取締交通違規結果顯示，超速行駛較前3年平均值增加356件，顯見超速為縣內常見駕駛行為。交旅局呼籲民眾行駛道路時，應遵守速限與相關法規，共同維護道路交通安全。

標誌 速限 馬祖

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