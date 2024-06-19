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先斬後奏？里長轟國道7號路線優化不曾討論 住戶嘆「柏林圍牆禍延子孫」

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
國道7號鳳寮路段由台25線至美山路77巷長約3公里，原本計畫走大寮區興中街，後修正東移改走工商路優化路線。記者潘奕言／攝影
國道7號鳳寮路段由台25線至美山路77巷長約3公里，原本計畫走大寮區興中街，後修正東移改走工商路優化路線。記者潘奕言／攝影

高速公路局今日在高雄市大寮區公所舉辦國道7號鳳寮路段主線說明會，現場炮聲隆隆，有13戶居民反對修改後的優化路線，認為國道從他們家門口經過將破壞其生活環境，像是座「柏林圍牆」橫跨家門口。高公局表示，國道護欄距離一旁住宅10.2公尺，包括4.3公尺空地距離，後續會再與住戶討論綠美化等細節設定。

國道7號鳳寮路段由台25線至美山路77巷長約3公里，原本計畫走大寮區興中街，但因要拆遷20多間廠房，後來修正東移改走工商路優化路線。高公局表示，優化路線減少拆遷房屋約65棟，且路線曲線半徑較優，可提高行車安全性。

鳳寮段之前已開過公聽會，今日再次舉辦說明會，主要是工商路上13戶民宅，擔心國道從家門口經過，將嚴重破壞其生活環境及品質。市議員王耀裕說，國道7號興建討論太久，高雄縣時代就開始了，最初規畫路線上沒有廠房，後來蓋廠房才有現在拆遷爭議，並進行優化路線。

中庄里長曾承豐表示，優化路線不曾跟在地居民討論過，沒有溝通，連里長都被蒙在鼓裡，居民一覺起來才知道國道要從家門口過，就像一堵柏林圍牆，將禍害居民一輩子，連子孫都無法倖免。還有居民做生意，以後也無法上下貨，生意都不用做了。

市議員邱于軒則抨擊，高公局改路線事先不溝通，事後才強要居民吞下，沒有同理心、手段粗糙。有90歲的老爺爺知道國道要從家門口經過，擔心生活環境大受影響，都睡不著覺。她也質疑高公局決定優化路線過程有瑕疵，要求公開會議紀錄。

高公局表示，走工商路拆遷的建物最少，符合路線優化原則；未來國道下道路設立單向2快1慢車道，及路肩、人行道，距離住宅還有4.3公尺寬的空地，會與住戶協商如何設計，包括卸貨區、通道、綠美化等配置細節，都可再討論。

王耀裕表示，也有住戶希望空地距離能增加到6公尺，並做好綠美化，降低國道經過的衝擊。希望高公局再與13戶住戶溝通，多傾聽民意，按照住戶需求做得更好，保障住戶權益。

高公局今日在高雄市大寮區公所舉辦國道7號鳳寮路段主線說明會，現場有民眾及民代反對優化路線，炮聲隆隆。記者潘奕言／攝影
高公局今日在高雄市大寮區公所舉辦國道7號鳳寮路段主線說明會，現場有民眾及民代反對優化路線，炮聲隆隆。記者潘奕言／攝影
高公局今日在高雄市大寮區公所舉辦國道7號鳳寮路段主線說明會，現場有民眾及民代反對優化路線，炮聲隆隆。記者潘奕言／攝影
高公局今日在高雄市大寮區公所舉辦國道7號鳳寮路段主線說明會，現場有民眾及民代反對優化路線，炮聲隆隆。記者潘奕言／攝影

住戶 國道 高公局

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