憂蛤板灣管制站影響海龜 屏東海漁所：已考量生態

小琉球當地保育團體擔心新建置的蛤板灣管制站涼亭位置影響母龜產卵，認為應以簡易四方帳篷替代水泥平台，屏東縣海洋及漁業事務管理所表示，規劃時已作生態考量。

小琉球海岸生態協會告訴中央社記者，去年9月參加蛤板灣管制站建置說明會，原規劃地點不是在沙灘上，今年4月蛤板灣管制站建成，部分居民認為實際建置點與設計圖有落差，恐影響海龜產卵。

小琉球海岸生態協會說，管制站所在地於民國80年代曾有擋土牆兼防波堤，90年代曾有木棧道與休憩平台，都被颱風摧毀，認為管制站不應再以非生態工法的水泥灌漿破壞沙灘，架設簡易四方帳篷即可，保留沙灘自然風貌外，颱風天收起也方便。

屏東縣海洋及漁業事務管理所保育及觀光推展課課長林玉婷表示，管制站平台下方是礁岩地而非沙灘，架設位置分別在去年10、11月作過現地勘查才決定，琉球鄉公所，及小琉球自然人文生態觀光協會等NGO團體也有參與，選定非海龜產卵點建置。

林玉婷說，已盡量選擇對生態影響最小方式建置管制站，設置主要是因劃為自然人文生態景觀區的蛤板灣生態狀況不佳，需加強對遊客宣導，在潮間帶標記位置要有專業導覽人員陪同，另外也提供給民眾作休憩或救傷用。

國立海洋生物博物館助理研究員李宗賢表示，管制站位置靠近遊客例行走下沙灘的步道，所在位置人為干擾本就較同沙灘其他區域高，目前管制站沒有設置夜間光源，不致讓海龜不上岸產卵；然而管制亭基座與沙灘落差並不高，產卵母龜可能會爬上去，因此卡在椅子或欄杆縫隙動彈不得。

至於四方帳篷替代水泥平台提案，李宗賢指出，所有非天然物件都會影響海龜，若以帳篷替代晚上也應收走。

李宗賢提供數據顯示，去年全小琉球只有蛤板灣7處紀錄到同一隻母龜產卵；民國111年蛤板灣無母龜產卵紀錄，當年發現卵窩分散在島上其他5處沙灘。