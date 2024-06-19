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北竿民眾深夜意識不明 海巡協助後送南竿就醫

中央社／ 連江19日電

海巡署第11防區指揮部今天指出，昨晚7時許接獲連江縣消防局通報，北竿鄉1名男性意識不清，經評估有就醫急迫性，故派船艇後送南竿連江縣立醫院就醫。

海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿，指18日晚間7時許，接獲連江縣消防局通報，北竿鄉1名男性鄉親，因意識不清且經北竿衛生所評估有就醫急迫性，加上北竿無專科醫生與設備，故通報馬祖海巡隊派艇馳援。

馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-3578艇至北竿白沙港，與第10岸巡隊白沙安檢所及消防局人員接駁傷患與醫護人員登艇，以最大安全航速安全航抵南竿福澳港後，由第10岸巡隊福澳安檢所、消防局及縣立醫院人員接駁病患上岸，再交由救護車轉連江縣立醫院就醫。

日前國民黨籍連江縣議員曹丞君指出，海巡署船艇因南北竿碼頭條件不佳，導致上下船無法使用擔架且須徒手搬運，要求相關單位改善島際後送流程。海巡署金馬澎分署今天告訴中央社記者，本次後送全程以擔架運送病患，並無徒手搬運情形。

海巡署金馬澎分署指出，113年迄今共執行16次後送任務，積極解決馬祖民眾緊急醫療需求。接獲通報，必定全力以赴馳援，確保民眾生命安全。

海巡署 馬祖

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