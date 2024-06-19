金門灌漿車傾倒如翹孤輪耍特技 縣府勒令盡速回填地基
金門金城昨爆施工意外，一輛水泥灌漿車灌漿過程中疑似路面塌陷，致車輛傾倒、車頭懸空，場面駭人，引發民眾憂心。金門警局表示，金城分局立即到場協助交通疏導，確認人車無傷亡後，恢復交通順行；縣府也說，已勒令承造人盡速回填地基，避免進一步危害。
金城分局表示，昨下午接獲民眾報案，金城商會旁有車輛進行民宅灌漿作業時，疑因路面坍塌不穩，造成整輛水泥灌漿車向左傾斜、車頭懸空，所幸現場無人員傷亡，警方獲報後立即前往交管封閉雙向車道，通知有關單位及重型吊車吊掛回正，目前已將灌漿車吊離，恢復雙向通車。後經確認，該施工單位當天未依規定申請路權，逕自利用道路施工，警方立即依道路交通管理處罰條例82條1項3款對負責人舉發，並責令改善。
金門縣府也說，該案是金城鎮城北段393地號申請1幢1棟地上5層10戶集合住宅，因施工機具所支撐之地基淘空沈陷，造成傾斜意外，損及公共設施危害公共安全，縣府已勒令承造人盡速回填地基，避免造成進一步危害，並於加強施工安全措施後，始得繼續施工。
金城分局長陳盈元呼籲，利用道路施工請依規申請路權，有關許可施工日期、時間，以及許可施工車輛、地點與使用道路範圍內作業，超出限制或違反其他規定者，仍由警察機關依道路交通管理處罰條例舉發，遭舉發後仍不改正者，將函報縣政府廢止許可證明。
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