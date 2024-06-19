快訊

「台版柬埔寨」主嫌行賄砸2百萬、贈賓士 貪警否認重判12年6月

「青鳥」不畏大雨 穿上雨衣立院外表達訴求

逼學生讓座給阿嬤…白髮翁遭婦嗆 公車司機不忍了廣播「1句話」

金門灌漿車傾倒如翹孤輪耍特技 縣府勒令盡速回填地基

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門金城昨爆施工意外，一輛水泥灌漿車灌漿過程中疑似路面塌陷，致車輛傾倒、車頭懸空，場面駭人。圖／金門警局提供
金門金城昨爆施工意外，一輛水泥灌漿車灌漿過程中疑似路面塌陷，致車輛傾倒、車頭懸空，場面駭人。圖／金門警局提供

金門金城昨爆施工意外，一輛水泥灌漿車灌漿過程中疑似路面塌陷，致車輛傾倒、車頭懸空，場面駭人，引發民眾憂心。金門警局表示，金城分局立即到場協助交通疏導，確認人車無傷亡後，恢復交通順行；縣府也說，已勒令承造人盡速回填地基，避免進一步危害。

金城分局表示，昨下午接獲民眾報案，金城商會旁有車輛進行民宅灌漿作業時，疑因路面坍塌不穩，造成整輛水泥灌漿車向左傾斜、車頭懸空，所幸現場無人員傷亡，警方獲報後立即前往交管封閉雙向車道，通知有關單位及重型吊車吊掛回正，目前已將灌漿車吊離，恢復雙向通車。後經確認，該施工單位當天未依規定申請路權，逕自利用道路施工，警方立即依道路交通管理處罰條例82條1項3款對負責人舉發，並責令改善。

金門縣府也說，該案是金城鎮城北段393地號申請1幢1棟地上5層10戶集合住宅，因施工機具所支撐之地基淘空沈陷，造成傾斜意外，損及公共設施危害公共安全，縣府已勒令承造人盡速回填地基，避免造成進一步危害，並於加強施工安全措施後，始得繼續施工。

金城分局長陳盈元呼籲，利用道路施工請依規申請路權，有關許可施工日期、時間，以及許可施工車輛、地點與使用道路範圍內作業，超出限制或違反其他規定者，仍由警察機關依道路交通管理處罰條例舉發，遭舉發後仍不改正者，將函報縣政府廢止許可證明。

金門金城昨爆施工意外，一輛水泥灌漿車灌漿過程中疑似路面塌陷，致車輛傾倒、車頭懸空，場面駭人。圖／金門警局提供
金門金城昨爆施工意外，一輛水泥灌漿車灌漿過程中疑似路面塌陷，致車輛傾倒、車頭懸空，場面駭人。圖／金門警局提供

路權 車道 金門

延伸閱讀

金門軍人釣客仍難返家 陳玉珍周末將帶家屬赴陸探視

高雄樓房申請路權施工仍挨罰 原來整條道路「全封了」

台東上空出現神祕飛行器？航空迷：最遠飛蘭嶼外海

爭取兩岸運動交流回溫 金門縣府及議員拜會陸委會邱垂正

相關新聞

高捷月台未開冷氣熱到爆 高捷：明下午尖峰時刻提早一小時開冷氣

近日高溫不斷，有民眾搭乘高雄捷運時表示，月台竟然沒開冷氣，快要熱暈。臉書粉專「高雄點」也發文直呼「高捷真的有夠熱！」對此...

金門灌漿車傾倒如翹孤輪耍特技 縣府勒令盡速回填地基

金門金城昨爆施工意外，一輛水泥灌漿車灌漿過程中疑似路面塌陷，致車輛傾倒、車頭懸空，場面駭人，引發民眾憂心。金門警局表示，...

高雄中油宿舍「千戶共用電表」費用大 住戶盼民生計價

高雄楠梓中油宿舍區在煉油廠關廠後，在地1157戶老員工住在宏南、宏毅、宏榮里內共用一個電號，採取工業用電計價模式，在調漲...

高雄樓房申請路權施工仍挨罰 原來整條道路「全封了」

高雄市苓雅區河南路1棟樓房，因整建工程施工申請路權，不過往來民眾卻發現工地負責人以路障，將道路全封阻，影響用路人權益。警...

高捷候車月台遭怨太熱 6月20日起尖峰時刻提前1小時開空調

高雄酷熱，不少民眾在網路上討論「捷運月台又熱又悶」，高捷今天回應，目前捷運班距密集，考量環保政策，運量小站在離峰時刻以節...

台東上空出現神祕飛行器？航空迷：最遠飛蘭嶼外海

中國大陸核子彈道飛彈潛艦昨天現身金門外海，引發高度關注，今天航空迷也追蹤到大陸空警500預警機和無人機在海峽中線附近徘迴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。