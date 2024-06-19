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高雄中油宿舍「千戶共用電表」費用大 住戶盼民生計價

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
立委邱議瑩、李柏毅今召開協調會，要求宿舍區內用電採用民生計價，讓居民僅負擔住宅內用電度數，且依民生用電流動電價為主。圖／邱議瑩辦公室提供
立委邱議瑩、李柏毅今召開協調會，要求宿舍區內用電採用民生計價，讓居民僅負擔住宅內用電度數，且依民生用電流動電價為主。圖／邱議瑩辦公室提供

高雄楠梓中油宿舍區在煉油廠關廠後，在地1157戶老員工住在宏南、宏毅、宏榮里內共用一個電號，採取工業用電計價模式，在調漲工業用電與電費累進制度下，電費比一般家庭負擔高出許多；立委邱議瑩、李柏毅今召開協調會，要求宿舍區內用電採用民生計價，讓居民僅負擔住宅內用電度數，且依民生用電流動電價為主。

過去中油宿舍區結合產業與民生，1157戶共用一個電號，採工業用電計價模式，煉油廠關廠後，在調漲工業用電與電費累進制度下，造成宏南、宏毅、宏榮里里民們須承擔最高級距的電價，李柏毅說「當年的美意在時空背景變遷後卻成了今天的負擔」，今與立法院經濟委員會召委邱議瑩一同邀集台電、中油、市府和里長協調。

邱議瑩表示，現行抄表計算是以高壓電標準計價，未來希望能採用民生計價，既不用換管路也不用作牽線工程，中油應先計算去年5月到今年6月每一戶用電量，提供台電做為宿舍區民宅、公設費用依據，把住宅用電及公共設施用電分開，由中油負擔公設電費，居民負擔住宅內用電度數，且依民生用電的流動電價為主。

李伯毅主張，中油宿舍區電費計價應進行合理轉型，回歸民生用電計價，建議中油對宿舍區進行投資，和台電進行通盤考量、研擬解決方案，讓里民能在酷暑中放心用電，不必再為了高額的電價操心，並會持續關注中油宿舍區老油人們的權益，協助改善里民們的環境，讓大家在溫暖的家園裡過上安好、安老的生活。

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