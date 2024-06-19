高雄樓房申請路權施工仍挨罰 原來整條道路「全封了」

高雄市苓雅區河南路1棟樓房，因整建工程施工申請路權，不過往來民眾卻發現工地負責人以路障，將道路全封阻，影響用路人權益。警方據報到場，認為工地未留下通道供車輛通行，對工地負責人開罰。

高雄市警苓雅分局今天下午接獲民眾投訴，指苓雅區河南路有人私自封閉道路妨害交通，警方立即趕赴現場，發現原來是河南路樓房整建工程，工地負責人林姓男子（35歲）因工程需求，在河南路與福壽街口，設三角錐及連桿，封阻道路。

據了解，工地負責人雖曾向市府工務局申請部分路權，但卻將整個路口封閉，且未留道路空間供民眾通行，已違反道路交通管理處罰條例，當場對林姓男子開罰，並要求立即改善，留通道供車輛通行。