高雄樓房申請路權施工仍挨罰 原來整條道路「全封了」
高雄市苓雅區河南路1棟樓房，因整建工程施工申請路權，不過往來民眾卻發現工地負責人以路障，將道路全封阻，影響用路人權益。警方據報到場，認為工地未留下通道供車輛通行，對工地負責人開罰。
高雄市警苓雅分局今天下午接獲民眾投訴，指苓雅區河南路有人私自封閉道路妨害交通，警方立即趕赴現場，發現原來是河南路樓房整建工程，工地負責人林姓男子（35歲）因工程需求，在河南路與福壽街口，設三角錐及連桿，封阻道路。
據了解，工地負責人雖曾向市府工務局申請部分路權，但卻將整個路口封閉，且未留道路空間供民眾通行，已違反道路交通管理處罰條例，當場對林姓男子開罰，並要求立即改善，留通道供車輛通行。
警方表示，工程施工使用道路，除依規定申請路權外，更需留下通道供車輛通行，不得全面封閉，依道路交通管理處罰條例規定，興修房屋使用道路未經許可，或經許可超出限制，可處罰1200元到2400元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言