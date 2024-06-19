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高捷月台未開冷氣熱到爆 高捷：明下午尖峰時刻提早一小時開冷氣

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高捷月台。記者潘奕言／攝影
高捷月台。記者潘奕言／攝影

近日高溫不斷，有民眾搭乘高雄捷運時表示，月台竟然沒開冷氣，快要熱暈。臉書粉專「高雄點」也發文直呼「高捷真的有夠熱！」對此高捷公司表示，6月20日下午尖峰時段提早一小時開啟空調，其餘離峰時段亦會視狀況機動調節。

「高雄點」發文，「高捷真的有夠熱，外面33度，站內竟完全沒開冷氣！」馬上有不少網友回覆，「月台冷氣太弱真的很不舒服」、「站內真的蠻熱」、「一進車廂就不想出來了」、「最近好像非尖峰時間，都很悶」、「真的不用省成這樣」、「之前已經反應過很多次了，後來也都不了了之」。

對此高捷回應，為了配合政府節能相關政策，加上捷運班距尚稱密集，目前列車上均有充足的冷氣，月台候車時間不至於太長，考量環保政策，旅運量大站如R10美麗島站、R11高雄車站、R16左營站等全日均有冷氣，但運量小站在離峰時段則以節能為宜。

小站在尖峰時段（上午6時30分至8時30分、下午16時30分至18時30分）會開冷氣，經考量近期旅客反應與建言，兼顧公司營收能力範圍內，高捷自6月20日起，尖峰時刻將提早一小時至下午15時30分開啟空調，其餘離峰時段也會視氣溫狀況及人潮候車狀況，進行機動調節。

高捷 高溫 高雄捷運

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