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高捷候車月台遭怨太熱 6月20日起尖峰時刻提前1小時開空調

中央社／ 高雄19日電
不少高雄民眾在網路上討論「捷運月台又熱又悶」，高捷今天回應，目前捷運班距密集，考量環保政策，運量小站在離峰時刻以節能為主，但明天下午起尖峰時刻將提早1小時開啟空調。圖／高雄捷運提供
不少高雄民眾在網路上討論「捷運月台又熱又悶」，高捷今天回應，目前捷運班距密集，考量環保政策，運量小站在離峰時刻以節能為主，但明天下午起尖峰時刻將提早1小時開啟空調。圖／高雄捷運提供

高雄酷熱，不少民眾在網路上討論「捷運月台又熱又悶」，高捷今天回應，目前捷運班距密集，考量環保政策，運量小站在離峰時刻以節能為主，但明天下午起將提早1小時開啟空調。

臉書（Facebook）粉專「高雄點」昨天發文表示，「高捷真的有夠熱，外面33度，站內竟完全沒開冷氣！」此文有2300多則留言，網友紛紛討論高捷月台悶熱情形。

高雄捷運公司今天發布訊息表示，目前列車上均有充足冷氣，而在月台部分，因捷運班次尚稱密集，旅客候車時間不至於太長，考量環保政策，除旅運量大站，如R10美麗島站、R11高雄車站、R16左營站等全日有冷氣外，運量小站在離峰時段原仍應以節能為宜。

高捷公司補充說明，公司也考量近期旅客反應與建言，在兼顧公司營收狀況能力範圍內，將調整原本地下車站的下午節能時段，從明天起會在尖峰時刻開始前的1小時，約下午3時30分提早開啟空調，其餘離峰時段也會視氣溫狀況及人潮候車狀況進行機動調節。

在「高雄點」的貼文下，有網友表示，高捷月台真的很熱，而且等車都是6分鐘起跳；也有人說，非尖峰時段都很悶。但也有部分網友說，政府有相關節能政策，以高捷目前的營運狀況，如果全天開冷氣會虧損更嚴重。

高捷 高雄捷運

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