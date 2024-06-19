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台東上空出現神祕飛行器？航空迷：最遠飛蘭嶼外海
中國大陸核子彈道飛彈潛艦昨天現身金門外海，引發高度關注，今天航空迷也追蹤到大陸空警500預警機和無人機在海峽中線附近徘迴，特別是台東外海中午也追蹤到一架代號TU2701的飛行器。軍事專家表示，可能是中科院進行「銳鳶」無人機升級版「銳鳶二型」的測試。
航空迷阿龍說，早上透過網路飛機追蹤平台，發現在金門外海靠近海峽中線附近，一架大陸空警500預警機和一架無人機不斷來回飛行，其中無人機已經飛行超過3小時，但中午12點多，台灣台東太麻里外海，也突然出現一架飛行器，不斷在台東和蘭嶼之間來回飛行。
他指出，這架代號TU2701在台東太麻里外海的飛行器，高度僅1千公尺左右，飛行速度也只有115公里，也飛行了1個多小時，最遠飛行到蘭嶼外海再折返台東太麻里，去年就曾發現過一次。
軍事專家表示，依據航跡圖資料顯示研判這架飛行器，可能是中科院自製的「銳鳶」無人機升級版的「銳鳶二型」，去年底和今年3月就有民眾發現在空軍太麻里靶場現蹤，應該是中科院正進行一連串的測評；至於大陸空警500預警機和無人機在金門外海飛行，不排除就是提供昨天那艘潛艦空中警戒。
但另有熟悉銳鳶無人機性能的軍方人士表示，銳鳶二型比起一型功能來的更強大，尤其在滯空時能長超過15小時，電子穩定度更穩定，偵蒐能力更好，未來面對中共機艦不斷騷擾形況下，軍方在追監能力將大幅提升。
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