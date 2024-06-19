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高雄桃源特產有機原生山茶 獲國際風味評鑑獎

中央社／ 高雄19日電

高雄桃源區寶山部落為台灣原生山茶主要生長地之一，布農族人謝國華經營「拿普原生有機茶園」採有機自然農法種植茶葉，榮獲比利時國際風味評鑑獎「2024絕佳風味二星獎章」。

茂林國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，「國際風味評鑑所」（International Taste Institute）擁有食品界米其林之稱，評審團由世界各國食品及飲品專家組成，人數多達250名。

評鑑過程為盲測，每種產品根據第一印象、視覺、嗅覺、味覺和質地口感（食物）或餘韻（飲品） 等5項國際感官分析標準評鑑。

茂管處表示，獲獎「拿普原生茶」為台灣原生茶，沖泡後散發出濃郁花香，茶湯入口滑順，甜味清晰可辨，帶有豐厚口感，清澈如黃金般光澤，滋味甘醇且底韻濃厚，獲得評審一致好評。

謝國華10年前辭去屏東工作，回到部落專心管理茶園，秉持不噴灑農藥、不施化學肥料理念，讓茶區保持原始森林生態環境，生產出優質有機茶葉，獲得有機認證標章，並經部落產業輔導培力，發展部落茶席體驗、部落風味餐等多元化服務。

處長簡慶發表示，藉由產業培力課程及相關輔導、推廣資源導入，強化在地業者軟實力；拿普原生茶為受輔導業者之一，榮獲國際肯定是驗證部落產業成長，盼吸引更多部落青年返鄉，為高屏部落產業發展帶來更多可能性。

布農族人 茶葉 高雄市

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