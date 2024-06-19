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西子灣打卡新地標 中山大學階梯彩繪海洋地景

中央社／ 高雄19日電

國立中山大學建築綜合大樓靠近大海，海洋科學院與西灣學院5月號召師生，將戶外正立面階梯彩繪上海洋圖像，階梯上有多樣海洋生物悠遊，藉此呼籲眾人珍視海洋資源。

中山大學今天透過新聞稿表示，中山大學綜合大樓階梯彩繪創作起心動念，是為美化海科院周遭環境，營造創意地景景觀藝術，讓海科院成為校園亮麗一隅與吸睛的朝聖地。

校方表示，此計畫由海科院院長廖德裕與西灣學院院長王宏仁發起，並由海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠、藝術家許殷豪共同創作，透過多次討論，將海洋意象結合入畫。

陸曉筠過去任教於中山大學海洋環境及工程學系，專長是空間規劃，她表示，海科院與西灣學院是學校離海最近的兩個學院，海就近在咫尺間，卻因一道道的牆，隔離在天邊之外，期望能與美麗的大海有所連結。這也是陸曉筠上任海保署署長前，為中山留下的珍貴海洋美景。

階梯側面的圖案描繪從古早的潛水帽到現在中山大學研發的水下戴具。陸曉筠說，透過蔚藍漸層的階梯，讓海洋生物悠游，色彩層次分明，看見海洋的生命力和多樣性。每一個海洋生物圖案象徵著來自不同環境的學子，在這片學習的海洋中，他們需要相互合作，才能共同前進。

許殷豪表示，在創作主題發想上，雖然需要海洋元素，但也要兼顧科學、人文等層面，最後決定將海洋元素抽象化，取名「人生海海」，代表多元族群與融合。為耐風吹日曬，除了塗上雙層顏料外，還加上保護漆，也期望此處可以成為中山新地標，歡迎大家來拍照打卡。

海科系大三學生楊善宇表示，彩繪活動不僅是難得的體驗，更深感筆下彩繪的圖騰似乎在訴說著，西子灣除了浪漫夕陽，還有隱藏海底的海洋生物也極需人們關注。

中山大學海洋科學院表示，海洋圖騰彩繪不單是藝術創作、地景景觀，更是海科院深化海洋探索、海洋研究、海洋保育，守護美麗海洋的印記，喚起大家對海洋保育的重視。

中山大學 彩繪 高雄市

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