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屏東「瘋迎王」將登場 熱血青年單車環島號召全民做伙來

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東琉球、東港及南州3鄉鎮9月起接連舉辦迎王平安祭典，一群熱血青年今早展開單車環島宣傳，行經縣府時，縣長周春米為他們加油打氣。記者潘欣中／攝影
屏東琉球、東港及南州3鄉鎮9月起接連舉辦迎王平安祭典，一群熱血青年今早展開單車環島宣傳，行經縣府時，縣長周春米為他們加油打氣。記者潘欣中／攝影

3年一科的「迎王平安祭典」，是文化部核定的國家級重要民俗文化資產，被譽為「一生要參與一次的地方宗教盛事」，今年逢科年，9月起將在屏東琉球東港及南州3鄉鎮接連舉辦；一群在地熱血青年發起「屏東迎王、千里騎福」行動，今天展開為期7天的單車車隊環島宣傳，除號召遊子返鄉，也邀全國民眾一起來屏東「瘋迎王」。

東港東隆宮董事長潘慶士說，「迎王平安祭典」是代天巡狩下凡、安境佑民的祭典科儀，傳承百年，從七角頭職務的抽籤、中軍府安座、建造王船、進表，到恭請王駕（請王）、過火、祀王、參拜敬王、遶境祈福、王船法會、遷船、宴王及送王等程序，科儀都遵循古禮，2010年被列入國家重要民俗文化資產，不僅鄉親視為比過年還重要的節慶日，「瘋迎王」也是3年一次的民俗文化觀光盛事。

屏東大鵬灣產業聯盟總幹事徐鳴懋3年前曾騎單車環島宣傳迎王，今科再次發起「屏東迎王、千里騎福」行動，以「回家迎王」號召遊子加入騎程行列，今天上午7時從東港東隆宮出發，以逆時針環島，預計25日回到終點站東隆宮，車隊上午行經縣府時，縣長周春米率團隊熱情迎接。

周春米說，東港迎王是台灣重要的無形文化資產，不只是地方的宗教盛事，更體現人文、歷史、傳承的精神，為保存王爺信仰與王船工藝打造的屏東王船文化館，也配合迎王平安祭時間，預定9月試營運，希望打響「屏東迎王」的品牌，讓人一提到迎王就想到屏東。

徐鳴懋說，有13位在地青年騎全程、20多位大鵬灣觀光產業聯盟成員響應，包括餐飲、民宿、伴手禮的業者，寧願放棄7天不做生意、不上班，十分熱血與虔敬，呼應東港鎮地方上長年流傳的一句話：「你不一定要回家過年，但一定要回家迎王」，可見迎王祭典對當地人的重要性，歡迎民眾在各停靠站為車隊加油打氣，還有機會領取到限量的屏東迎王紀念毛巾。

屏東東港溪流域3鄉鎮每3年一科的迎王平安祭典，小琉球三隆宮9月3日至9月9日打頭陣，接著東港東隆宮於9月28日至10月5日登場，南州溪洲代天府則是自11月13日至18日壓軸。

屏東琉球、東港及南州3鄉鎮9月起接連舉辦迎王平安祭典，一群熱血青年今早展開單車環島宣傳，行經縣府時，縣長周春米為他們加油打氣。記者潘欣中／攝影
屏東琉球、東港及南州3鄉鎮9月起接連舉辦迎王平安祭典，一群熱血青年今早展開單車環島宣傳，行經縣府時，縣長周春米為他們加油打氣。記者潘欣中／攝影
屏東琉球、東港及南州3鄉鎮9月起接連舉辦迎王平安祭典，一群熱血青年今早展開單車環島宣傳，行經縣府時，縣長周春米為他們加油打氣。記者潘欣中／攝影
屏東琉球、東港及南州3鄉鎮9月起接連舉辦迎王平安祭典，一群熱血青年今早展開單車環島宣傳，行經縣府時，縣長周春米為他們加油打氣。記者潘欣中／攝影

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