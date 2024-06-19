六龜獅額頭大橋橋墩包覆鋼板升級 強化耐洪力

橫跨荖濃溪的六龜區獅額頭大橋橋墩外層包覆鋼板破損、剝落，近日完成維修。高雄市工務局養工處表示，採用10毫米厚、1.5公尺高的耐蝕防鏽高熱浸鍍鋅鋼板，提升耐洪力。

養工處今天發布新聞稿表示，去年底定期檢測橋梁作業時發現，獅額頭大橋座落河床其中一處橋墩的外層包覆鋼板破損，為避免損壞擴大危及橋梁結構，道工處啟動維修工程設計作業，為因應汛期季節來臨，近期已完成修復 。

道工處表示，橫跨荖濃溪而連結高131線及省道台27線，全長124公尺，為荖濃溪兩岸獅額頭與新發聚落往來要道。荖濃溪兩岸地勢陡峻，水流湍急而富變化，獅額頭大橋距河面淨高約30公尺，於河床中落有兩處橋墩並以鋼板包覆，可降低荖濃溪上游及其支流於豪大雨時挾帶大量土石及漂流木造成的衝擊破壞。

新發里長劉俊麟表示，橋墩重新包覆鋼板，就不怕被漂流木或石頭撞擊，穿了鎧甲好像無敵鐵金剛，安全性提升許多。

道工處表示，去年巡檢發現其編號P2橋墩（近台27線側）鋼板剝脫，為維護橋梁通行安全，先將損壞鋼板拆除更換，拆除過程中全面檢視橋墩結構體是否受損，並針對原混凝土結構表面風化或中性化部分一併敲除後才進行鋼板包覆作業。

工程在鋼板接合處以全滲透滿焊方式加固提升握裹力，再以無收縮水泥沙漿灌注鋼板與橋墩結構體間空隙。道工處表示，此工法能讓外層包覆鋼板與橋墩緊密接合，提升橋梁耐洪能力，此次修復鋼板高度約7.5公尺、面積約118平方公尺。

道工處補充，因施工地點位於山區河床，過程中曾發生局部大雨致溪水流量增加而沖毀施工便道情形，為避免影響工程進度也緊急調度涵管設置便道。