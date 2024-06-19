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民團反對 舊左營國中變更未撤案

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
公民團體不滿舊左營國中校地要從公園變清大分部，昨赴國土署表達意見。圖／森林城市協會提供
公民團體不滿舊左營國中校地要從公園變清大分部，昨赴國土署表達意見。圖／森林城市協會提供

清大、陽明交大將進駐高雄蓮池潭畔設分校，培育AI產業及半導體高階人才，內政部昨審查蓮池潭風景區舊左營國中5.9公頃變更公園用地案撤案，反對者北上開記者會希望不要撤案，此案未能排入議程。高市都發局表示，因民眾仍有不同意見，專案小組審議中，內政部都市計畫委員會大會不予審議而刪除，後續遵照指示辦理，持續協助清大設分部。

高市都委會原要將舊左營國中校地變更為公園用地，後因清大有意進駐使用生變，都發局提報撤案，昨內政部都委會排審，蓮池潭守護聯盟、森林城市協會、高雄市公民監督公僕行動聯盟等團體人士不滿公園計畫生變，赴國土署舉行記者會。

森林城市協會理事長莊傑任說，清大設校導致一半以上綠地景觀被水泥建築物取代，破壞蓮池潭、大小龜山的綠色廊道串聯，重創蓮池潭觀光發展潛力。蓮池潭在2022年升格國家級觀光地區風景區，依發展觀光條例，損壞觀光地區或風景特定區的資源屬違法，希望市長陳其邁及內政部長劉世芳信守闢公園承諾。

公都盟理事長陳銘彬說，歡迎清華等校來設高雄分部，但選址應與民團有更多溝通；記者會仍在進行時，國土署人員在記者會直播中宣布案子刪除，不會審查。

內政部 清大 記者會

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