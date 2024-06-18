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從綠園道一路騎單車上去 高雄車站雲朵天棚12月開放

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
斥資近36億、以雲朵造型為意象的高雄車站天棚工程，未來除可作為銜接商業及旅館大樓的平台通道外，並透過兩翼橫跨站東、站西路，銜接兩側平面綠園道，民眾未來可騎單車到車站天棚，預計最快12月開放使用。圖／鐵道局提供
斥資近36億、以雲朵造型為意象的高雄車站天棚工程，未來除可作為銜接商業及旅館大樓的平台通道外，並透過兩翼橫跨站東、站西路，銜接兩側平面綠園道，民眾未來可騎單車到車站天棚，預計最快12月開放使用。圖／鐵道局提供

台鐵高雄車站持續動工，斥資近36億、以雲朵造型為意象的天棚工程今年3月完成結構合攏，未來將種植台灣原生種植物、銜接商業及旅館大樓的平台通道外，並透過兩翼橫跨站東、站西路，銜接兩側平面綠園道，民眾未來可騎單車到車站天棚，預計最快12月開放使用。

高雄車站天棚工程自2017年4月1日開工，今年3月25日主體鋼構全數吊裝完成結構合攏，成功將長達15.37公里的高雄綠色廊道串連起來。

高雄車站天棚東西向跨距660公尺（哈爾濱街至忠孝一路間），南北跨距340公尺（建國路至九如路間），由79支造型各異的花柱支撐，其中花柱最高可達15公尺，約5層樓高；整體鋼構總重量達1萬1370公噸，約1.5座艾菲爾鐵塔重量，工程造價約達35.83億元。

交通部鐵道局總工彭家德說明，天棚上方將種植以台灣原生種植物為主的灌木地被，建置綠化生態系統，營造都市花園印象；天棚下方的室內空間，由雲朵造型的鋁板天花覆蓋，總面積達1萬6600平方公尺。

南部工程分局副局長周志達指出，天棚覆蓋在高雄車站上，除台鐵及捷運外，還設置市區公車站及國道客運站，民眾可從B1連通道走路抵達，也能透過3座電梯、2座旋梯及自行車道，從天棚進入到地下車站站體；天棚可作為平台銜接商業及旅館大樓的3樓。

另外，透過兩翼橫跨站東、站西路銜接兩側平面綠園道。民眾攜帶自行車到天棚，再透過兩翼騎到平面綠園道，反之，也可從平面綠園道一路騎到3樓的天棚，作為自行車道中的補水休息站；天棚為半戶外空間，也可作為市民休憩活動場域與休閒廣場。

彭家德說，天棚結構合攏後，後續裝修及景觀工程正逐步完成中，目前工程已步入尾聲，預計今年10月底完工，完成安檢後，即可交付接管單位讓市民使用，預計最快12月開放。

針對高雄市議員張博洋質疑高雄5車站出入口設計動線不良，未來恐成孤島，與周邊商圈連結性弱。彭家德表示，車站周邊都有預留地下連通道的連續壁，未來周邊若進行發展，可依照高雄市政府規畫，打通連續壁、施作地下連通道及地上出入口，銜接車站及周邊商圈、商業大樓等，不會有孤島問題。

斥資近36億、以雲朵造型為意象的高雄車站天棚工程，未來除可作為銜接商業及旅館大樓的平台通道外，並透過兩翼橫跨站東、站西路，銜接兩側平面綠園道，民眾未來可騎單車到車站天棚，預計最快12月開放使用。圖／鐵道局提供
斥資近36億、以雲朵造型為意象的高雄車站天棚工程，未來除可作為銜接商業及旅館大樓的平台通道外，並透過兩翼橫跨站東、站西路，銜接兩側平面綠園道，民眾未來可騎單車到車站天棚，預計最快12月開放使用。圖／鐵道局提供
斥資近36億、以雲朵造型為意象的高雄車站天棚工程，未來除可作為銜接商業及旅館大樓的平台通道外，並透過兩翼橫跨站東、站西路，銜接兩側平面綠園道，民眾未來可騎單車到車站天棚，預計最快12月開放使用。記者胡瑞玲／攝影
斥資近36億、以雲朵造型為意象的高雄車站天棚工程，未來除可作為銜接商業及旅館大樓的平台通道外，並透過兩翼橫跨站東、站西路，銜接兩側平面綠園道，民眾未來可騎單車到車站天棚，預計最快12月開放使用。記者胡瑞玲／攝影

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