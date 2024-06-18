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國家級「青螺濕地」大排崩塌、路斷 澎湖縣府要修了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖縣議會今下鄉考察，縣長陳光復率縣府主管了解地方需求。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣議會今下鄉考察，縣長陳光復率縣府主管了解地方需求。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣議會今天下鄉考察，縣長陳光復、縣府團隊隨縣議員至湖西鄉了解地方建設；其中被選為國家級濕地的「青螺濕地」，因大排崩塌與道路斷裂影響安全，陳光復要求相關單位加速改善。

澎湖縣議會由議長陳毓仁和議員許國政、呂黃春金、許育愷、蘇育德、張仁和、魏睿宏、吳政杰、蔡清續、莊光大到湖西鄉考察地方建設，居民建議在成功水庫旁增設涼亭供遊客賞鳥、設置意象裝置、休閒遊憩設施，陳光復說，因涉及土地權屬以及管理機關問題，增設設施等需要研議，將請鄉公所提報，再邀相關單位協調，共同打造休閒環境。

占地249.55公頃的青螺濕地，近日獲社區營造銀牌獎，但濕地內大排崩塌、道路斷裂，影響遊客安全，陳光復允諾會請業管單位加速改善。

也有居民表示，尖山漁港常有漩渦，造成漁船碰撞。陳光復說，他會請社區邀集村民召開座談會，確認尖山漁港北堤延伸長度後，再由縣府辦理改善。

澎湖縣 濕地 陳光復

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