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AI旋風各地搶企業設廠 高雄2公司將AI應用交通、餐飲

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市交通局在沿海路建置AI智慧化交通號誌系統。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局在沿海路建置AI智慧化交通號誌系統。圖／高雄市交通局提供

NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳來台掀起AI旋風，各企業研發中心與超級電腦會落在台灣何處，各縣市也掀起搶設廠大戰。日前立委林岱樺與多名高雄市議員參訪高雄2家投入AI智慧應用事業的企業，其中一家與交通局合作，將AI科技應用在大眾交通運輸。

兩家企業分別是「愛吠的狗」與「鑫蘊林科」（Linker Vision）；愛吠的狗主要研發應用AI人工智慧客服「AI Amaze 慧星大使」，結合最新ChatGPT生成式語言模型技術，達到無人化虛擬客服，並已運用在高捷、餐飲業等領域。

鑫蘊林科則是發展AI軟體影像辨識，應用領域包括工程安全、自動駕駛等，高雄交通局也運用其技術，提供道路即時交通號誌、交通標誌資產數位化與故障狀況通報。

交通局表示，鑫蘊林科去年申請經濟部產業升級創新平台輔導計畫，與交通局局簽署合作備忘錄，在高雄市公車路線，導入交通號誌汙損、鋪面缺失、標線品質不佳、道路施工等偵測，計畫期程預計至今年底，並將提供相關測試結果。

鑫蘊林科今年也將申請經濟部A+企業創新計畫，將在市區的重點公車路線及大型路口，導入AI影像偵測辨識技術，執行進階駕駛行為評分，與無人機空拍交通衝突點分析工作。

交通局智慧運輸中心也申請交通部ITS計畫補助，執行道路設施數位化試辦，規畫將博愛路、中山路、中正路與駁二地區進行交通設施數位化作業，作為智慧道路治理平台數據，建構高雄市智慧道路數位化資料庫，以供未來自駕車、聯網車等新興服務使用，目前已完成資料蒐集，持續進行分析及相關應用規畫。

AI 高雄市

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