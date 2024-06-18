屏東西市場華麗變身 部分攤商進駐今起試賣…7/16正式開幕
屏東西市場是屏東人共同回憶，將以全新面貌回歸，今起攤商陸續進駐，搶先試賣，來逛西市場的李女說，「有冷氣真的很涼」，傳統市場太熱了，逛街買菜可以吹冷氣，攤商也不用擔心下雨。屏東西市場今起試賣，6月25日起試營運，7月16日正式開幕，邀請大家一起來逛市場。
屏東縣長周春米在臉書分享西市場攤商進駐，搶先試賣，周春米說，屏東西市場是老屏東人的回憶，以全新面貌強勢回歸，攤商陸續進駐。
周春米說，屏東西市場是屏東首座有空調的五星級綠建築市場，逛街買菜吹冷氣，攤位涵蓋生鮮、蔬果、熟食、生活百貨等日常所需，有滿滿人情味，來西市場一次購足。
今天逛西市場的李女說，有冷氣真的很涼！傳統市場現在很熱。也有民眾說，西市場環境乾淨，希望之後攤商進駐後可以更好逛。
屏東西市場賣菜頭粿的黃小姐說，原本在屏東市龍虎宮附近擺攤，進駐西市場，環境很不錯，且不用擔心下雨，民眾來西市場買東西，還可以拿到二樓吃。
屏東縣城鄉發展處表示，屏東西市場規畫16間店舖與78個開放式攤位，今起有部分攤商進駐試賣，今天進駐17家。
屏東西市場仍有不少攤商正忙著進駐前的整備，6月25日起試營運，7月16日正式開幕，每周一公休，營業時間早上7點到晚間7點。
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