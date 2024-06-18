快訊

精品惹的禍？南韓通膨壓不下來 央行1原因怪罪民眾：生活成本比其他國家高

「那是我大兒子！」蘆洲男遭追砍倒血泊 爸爸撿臉皮、母親當肉盾護兒

高雄鳳山登革熱群聚感染局採檢617人 疾管署長南下視察

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市登革熱疫情嚴峻，衛生福利部疾病管制署長莊人祥（左3）今日到高雄拜會市長陳其邁（右3）。圖／高雄市衛生局提供
高雄市登革熱疫情嚴峻，衛生福利部疾病管制署長莊人祥（左3）今日到高雄拜會市長陳其邁（右3）。圖／高雄市衛生局提供

高雄市登革熱疫情嚴峻，衛生福利部疾病管制署長莊人祥今日到高雄拜會市長陳其邁，並參加高雄市登革熱工作小組會議，為第一線防疫夥伴加油打氣。高雄市鳳山區日前出現登革熱群聚感染疫情，有2病例，之後衛生局採檢617人，未發現新增確診個案。

今年至今高雄市共有本土登革熱137例、境外12例，全國最多。日前鳳山區發生登革熱群聚疫情，雖然染疫人數未再增加，防疫團隊在附近警戒範圍進行環境病媒蚊密度調查，卻發現疫情發生地點周邊有孳生大量病媒蚊。

衛生局表示，高雄市第24周病媒密度調查，共查獲1610個積水容器，其中259個已孳生病媒蚊孑孓，陽性率16.09%，較22周攀升2.45倍，也較去年同期增加1.56倍，顯見環境病媒密度仍高，傳播風險高。

高雄市長陳其邁今日在市政會議上，指示各區級指揮中心應加強落實列管點複查及社區動員，多加巡視、積極清除積水容器，對於工地、市場、菜園等高風險場域環境，也要落實管理。

因應高雄市鳳山區出現登革熱本土群聚疫情，莊人祥今日南下到高雄機場檢疫站視察，同時拜會高雄市陳其邁市長，並出席市府跨局處登革熱防治工作小組會議，為第一線防疫夥伴加油打氣。

莊人祥指出，今年截至6月17日為止，全國登革熱境外移入個案共107例，其中入境前有症狀者為68人，於邊境攔檢共47人，針對入境前有症狀旅客之攔檢率近7成，今年高雄機場檢疫站成功攔阻8例境外移入登革熱病例。

高雄市登革熱疫情嚴峻，市府防疫團隊進行環境病媒蚊密度調查。圖／高雄市衛生局提供
高雄市登革熱疫情嚴峻，市府防疫團隊進行環境病媒蚊密度調查。圖／高雄市衛生局提供

疫情 登革熱

延伸閱讀

亞灣盼成AI重鎮 思科今與高市府簽合作意向設創新研發中心

陳其邁提遷都反制藍版財劃法 黃偉哲：若未獲善意贊成遷高雄

不滿修財劃法獨厚北市陳其邁喊遷都 蔣萬安：北市貢獻40%僅分15%

陳其邁不滿藍版財劃法拋首都南遷 侯友宜：兩者沒關聯

相關新聞

AI旋風各地搶企業設廠 高雄2公司將AI應用交通、餐飲

NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳來台掀起AI旋風，各企業研發中心與超級電腦會落在台灣何處，各縣市也掀起搶設廠大戰。日前立...

屏東西市場華麗變身 部分攤商進駐今起試賣…7/16正式開幕

屏東西市場是屏東人共同回憶，將以全新面貌回歸，今起攤商陸續進駐，搶先試賣，來逛西市場的李女說，「有冷氣真的很涼」，傳統市...

高雄鳳山登革熱群聚感染局採檢617人 疾管署長南下視察

高雄市登革熱疫情嚴峻，衛生福利部疾病管制署長莊人祥今日到高雄拜會市長陳其邁，並參加高雄市登革熱工作小組會議，為第一線防疫...

莊人祥高雄視察：沒有病媒蚊 登革熱就不會「湠來湠去」

高雄鳳山區出現入夏以來首起群聚，疾管署長莊人祥今南下高雄視察機場檢疫站，也拜會高雄市長陳其邁等。莊人祥表示，國際港埠檢疫...

拚高雄首座「寵物生命園區」業者釋善意 里長：合法也不要

高雄剛通過寵物生命紀念自治條例，業者推動首座寵物紀念生命園區在大樹區設立，以合法申請、合規設施、具公益並回饋地方等條件，...

恆春文化中心超美圖書館開箱 地方憂鎮立圖書館改建遙遙無期

屏東縣政府斥資8億元在屏南地區恆春鎮打造恆春文化中心，第1期民謠館22日開幕，採集恆春半島萬籟絮語的聲音博物館外，館內附...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。