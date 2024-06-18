高雄鳳山登革熱群聚感染局採檢617人 疾管署長南下視察

高雄市登革熱疫情嚴峻，衛生福利部疾病管制署長莊人祥今日到高雄拜會市長陳其邁，並參加高雄市登革熱工作小組會議，為第一線防疫夥伴加油打氣。高雄市鳳山區日前出現登革熱群聚感染疫情，有2病例，之後衛生局採檢617人，未發現新增確診個案。

今年至今高雄市共有本土登革熱137例、境外12例，全國最多。日前鳳山區發生登革熱群聚疫情，雖然染疫人數未再增加，防疫團隊在附近警戒範圍進行環境病媒蚊密度調查，卻發現疫情發生地點周邊有孳生大量病媒蚊。

衛生局表示，高雄市第24周病媒密度調查，共查獲1610個積水容器，其中259個已孳生病媒蚊孑孓，陽性率16.09%，較22周攀升2.45倍，也較去年同期增加1.56倍，顯見環境病媒密度仍高，傳播風險高。

高雄市長陳其邁今日在市政會議上，指示各區級指揮中心應加強落實列管點複查及社區動員，多加巡視、積極清除積水容器，對於工地、市場、菜園等高風險場域環境，也要落實管理。

因應高雄市鳳山區出現登革熱本土群聚疫情，莊人祥今日南下到高雄機場檢疫站視察，同時拜會高雄市陳其邁市長，並出席市府跨局處登革熱防治工作小組會議，為第一線防疫夥伴加油打氣。