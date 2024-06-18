拚高雄首座寵物生命園區業者釋善意 里長：合法也不要

高雄剛通過寵物生命紀念自治條例，業者推動首座寵物紀念生命園區在大樹區設立，以合法申請、合規設施、具公益並回饋地方等條件，仍無法讓當地居民點頭答應，興田里里長曾金益直言，居民就是不歡迎。

日前高雄通過寵物生命紀念自治條例，業者計畫在大樹區申設附火化爐的寵物生命紀念園區，6月12日在當地舉辦公聽會，遭到近百名居民強力反對。舉辦公聽會的星願寵物生命紀念有限公司，鑑於居民情緒激動，經過一周後才針對公聽會現場狀況表示意見。

星願寵物生命紀念公司表示，理解部分居民有疑慮，已成立專門溝通小組，歡迎居民提出寶貴意見。未來也將不定期舉辦說明會，邀請市民參與，積極協調溝通。

星願執行董事柳佳良無奈表示，不合法業者違規焚燒動物遺體造成的汙染，讓居民對寵物生命紀念園區有了不良刻板印象。強調未來園區的設計，將遵循最高的環保標準，所有設施都符合政府的環保標準，定期環境監測，確保對周邊社區不會造成負面影響。

完工後的園區不僅能創造就業機會，也會成為社區民眾生活遊憩的好去處，並強調沒有妥善處理的寵物遺體會對環境造成更大的汙染，合法的寵物園區才能夠有效地防止這些潛在的環境問題。

大樹區興田里里長曾金益表示，居民清楚寵物生命園區是合法申請興辦，但重點不在於廠商是否合法，而是居民不歡迎這樣的設施在當地興建。

曾金益說：「燃燒就是會有空汙，處理過程就是會產生廢水、廢棄物。」且擔心星願寵物生命園區只是大樹區內第一個相關的興辦案，後面還有兩個排隊等候，如果第一個通過後，是不是第二個、第三個也不得不過。

廠商有意與里長、居民再次溝通，曾金益直言，身為里長不能主動協助廠商辦理公聽會，況且居民反對立場也表達得相當清楚，呼籲市府能體恤民意，「只要市府不同意，農業部那邊也沒法通過。」