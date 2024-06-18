紐西蘭乳品將零關稅 徐富癸：產業輔導應同步著手

紐西蘭乳品2025年輸台零關稅，民進黨立委徐富癸今天在屏東萬丹生乳合作社召開說明會，他提及，產業輔導應同步著手，推動製成優格、冰淇淋等多元化產品。

屏東縣是全台第3大鮮乳產地，以萬丹鄉為最大宗，年產乳量約7萬3000公噸，面臨明年起紐西蘭進口鮮乳將零關稅，衝擊酪農產業，徐富癸連同農業部、屏東縣政府農業處、中華民國酪農協會、屏東縣議員許展維，今天召開說明會。

徐富癸表示，紐西蘭產量大、進口乳價格較低，勢必衝擊國內市場，甚至有部分業者已接到廠商減價或減產要求，面對台紐關稅貿易簽訂，壓縮酪農產業，已要求農業部對於產業的輔導應同步著手。

徐富癸指出，農業部應該比照三章一Q補助，學校午餐使用國產可溯源食材，讓學童能夠享用到最新鮮、最好的食材。

除了鮮奶產製，徐富癸提及，農業部應更加輔導酪農業者推動多元產品的銷售，包含添加葉黃素、胡蘿蔔素等營養素產品，或將鮮奶製成優格、起司、奶粉、冰淇淋等多元化產品，以擴大酪農產業的市場。

「全球化市場，國際經貿合作當然有必要，但絕對不能讓合作建立在國內業者的痛苦上。」徐富癸強調，農業部要提出更完整的配套保障酪農權益，並保持聯繫管道，建立更多元銷售方式。