電廠、營區活化效能不彰 監院糾正金門縣府

監委陳景峻今天說，金門縣政府為活化再利用太武電廠，耗資建置電力博物館，完工迄今閒置未啟用，又為活化西洪二營區轉建置體能訓練場，使用效能不彰，造成浪費公帑，監察院通過糾正。

陳景峻透過新聞稿表示，監察院財政及經濟委員會日前通過他所提的調查報告，並糾正金門縣政府。另外，對於金門縣政府財政近年歲入不敷支應歲出，連年發生歲計短絀、自籌財源比率偏低，又未有效管控歲出，導致歲出偏高等問題，請金門縣政府檢討改進。

調查發現，金門縣政府將退停的太武發電廠，轉化再利用建置電力博物館，以重現戰地時期基礎建設，由離島建設基金及金門縣政府自籌款，共投入新台幣5106萬餘元建置，但因整體計畫規劃不周，且未妥善評估可行性，民國104年度建置完成後，才發現現場環境潮濕，無除濕及通風設備規劃。

陳景峻說，且電力博物館又無外電可使用，電子電氣設備長期易受潮濕故障，無法啟用，導致長期閒置，造成公帑虛擲浪費，對於相關人員疏失責任，至今未確實檢討，核有違失。

陳景峻指出，進一步調查發現，金門縣政府原規劃將西洪二營區轉化為戰鬥體驗園區，經檢討認為恐不足以吸引大量遊客前往觀光，經現勘後轉以童軍露營區的方向，規劃建置體能訓練場，由離島建設基金及金門縣政府自籌款合計投入5204萬餘元經費建置。

陳景峻說，從106年度啟用後迄今，使用率欠佳，主要提供金門縣政府自辦活動、短期公益活動辦理場域，除未帶來收益，還需長期投入人事、業務、水電等各項費用維護管理。

陳景峻指出，金門縣政府希望藉由結合民間資源活化公共場域，增進觀光產值，並有效利用整建資源，將營區委外標租，也沒有廠商投標，可見相關規劃未盡審慎、周延，且經濟效益評估及財務可行性分析作業不夠詳實，導致使用效能不彰，核有違失。

陳景峻表示，金門縣政府近年因歲入不敷支應歲出，已連年歲計短絀，長期自籌財源比率偏低，又未有效管控歲出，導致歲出偏高，財政努力程度未能跟上歲出成長。為強化財政自主能力，金門縣政府宜積極拓展自籌財源，並嚴守財政紀律，以利財政穩健永續。