屏東「食飽未」主題展 一探族群飲食工藝文化

屏東縣政府文化處收藏逾3000件藏品，今天起在屏東演武場展出其中90多件，規劃「食飽未-典藏裡的生活百味」主題展，呈現不同族群的各種食器使用特色及工藝樣貌。

文化處目前收藏逾3000件藏品中，包含美術類、原住民文物、民俗類等3大類藝術作品與文物，為提升典藏品的文化價值與活化推廣，規劃主題展並展出90多件畫作與生活器物，帶領民眾認識文物典藏的意義與重要性。展期從今天起至明年1月5日。

文化處今天發布新聞稿指出，飲食除了味蕾饗宴，也包含如家一般的生活情感與文化記憶。展覽以「食飽未」為題，融入屏東在地人文風土，將展區規劃為「產業與想像」、「餐桌上的傳家寶」及「典藏之心」等3大主題。

文化處指出，「產業與想像」聚焦於漁港風情，透過畫家筆下感受產業景觀與漁港日常；「餐桌上的傳家寶」展示飲食器具的自然樸質之美，及早期漢人與原住民的傳統飲食特色與工藝設計巧思；「典藏之心」則以打開藏寶箱的概念，將屏東典藏中心介紹給民眾認識，了解文物典藏不僅為歷史文化見證，也是常民生活記憶珍貴寶藏。

縣府提及，「食飽未-典藏裡的生活百味」主題展透過多元視角，展現屏東獨有的飲食文化內涵，無論是描繪漁港生活，或是展示傳統器物，每個細節都能感受到地方風土與人文情懷的豐富多樣性。