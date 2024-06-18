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恆春文化中心超美圖書館開箱 地方憂鎮立圖書館改建遙遙無期

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春文化中心第1期民謠館定22日開幕，館內附屬圖書館仿船艙設計白色圓弧造型，並有近百閱讀座位，有居民擔心會取代老舊的鎮立圖書館，改建恐遙遙無期。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春文化中心第1期民謠館定22日開幕，館內附屬圖書館仿船艙設計白色圓弧造型，並有近百閱讀座位，有居民擔心會取代老舊的鎮立圖書館，改建恐遙遙無期。記者潘欣中／攝影

屏東縣政府斥資8億元在屏南地區恆春鎮打造恆春文化中心，第1期民謠館22日開幕，採集恆春半島萬籟絮語的聲音博物館外，館內附設圖書館仿船艙設計白色圓弧造型，並有近百閱讀座位，地方人擔心會取代老舊鎮立圖書館，改建恐遙遙無期；文化處說，兩館屬性和功能不盡相同，中心藏書以「恆春」、「民謠」為主，鎮立圖書館今年將做建築補強，偕手推動閱讀風氣。

恆春鎮立圖書館位於鎮公所旁已啟用36年，因建築老舊且空間有限，地方反映改建現代化圖書館的聲浪高漲，鎮公所6年前提改建計畫，都沒有下文，今年將做建築補強工程，加上恆春文化中心民謠館附設圖書館即將啟用，除可容納近萬冊藏書，還有現代化的親子閱讀區和近百閱讀自修座位，讓地方人憂心，期盼許久的鎮立圖書館改建恐遙遙無期。

縣府文化處說，為推動民眾閱讀風氣，這座「小而美」的圖書館以恆春學及民謠等書籍，作為主要的館藏方向，目前蒐藏恆春民謠、音樂、文史、地方風俗、劇場、生態、屏南旅遊、繪本圖書約3500冊，期待作為恆春學在地文化傳承和民謠研究基地，歡迎民眾未來多利用，一起走進這艘大船，閱讀恆春民謠；但未提供外借服務，和收藏8萬6000冊書籍的鎮立圖書館屬性和功能略有不同。

文化處說，民謠館圖書館呼應建築外觀以船隻為建築外型，內部仿船艙設計圓弧高聳，空間以簡約白色呈現明亮靜謐的氛圍，仿船艙的圓弧牆面，一整面壯觀書牆，讓讀者可直接借閱於座位區閱讀，偌大的落地窗引進自然光，讓書香與光影交錯，戶外有如甲板的露臺區，還可遠眺恆春山景，悠閒享受閱讀時光，和可提供借書服務的鎮立圖書館相輔相成。

屏東縣恆春文化中心第1期民謠館定22日開幕，館內附屬圖書館仿船艙設計白色圓弧造型，並有近百閱讀座位，藏書以「恆春」、「民謠」為主。圖／縣文化處提供
屏東縣恆春文化中心第1期民謠館定22日開幕，館內附屬圖書館仿船艙設計白色圓弧造型，並有近百閱讀座位，藏書以「恆春」、「民謠」為主。圖／縣文化處提供
屏東縣恆春文化中心第1期民謠館定22日開幕，館內附屬圖書館仿船艙設計白色圓弧造型，並有近百閱讀座位，藏書以「恆春」、「民謠」為主。圖／縣文化處提供
屏東縣恆春文化中心第1期民謠館定22日開幕，館內附屬圖書館仿船艙設計白色圓弧造型，並有近百閱讀座位，藏書以「恆春」、「民謠」為主。圖／縣文化處提供
屏東縣恆春文化中心第1期民謠館定22日開幕，館內附屬圖書館仿船艙設計白色圓弧造型，並有近百閱讀座位，藏書以「恆春」、「民謠」為主。圖／縣文化處提供
屏東縣恆春文化中心第1期民謠館定22日開幕，館內附屬圖書館仿船艙設計白色圓弧造型，並有近百閱讀座位，藏書以「恆春」、「民謠」為主。圖／縣文化處提供
屏東縣恆春文化中心第1期民謠館定22日開幕，館內附屬圖書館仿船艙設計白色圓弧造型，並有近百閱讀座位，有居民擔心會老舊鎮立圖書館被取代，改建恐遙遙無期。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春文化中心第1期民謠館定22日開幕，館內附屬圖書館仿船艙設計白色圓弧造型，並有近百閱讀座位，有居民擔心會老舊鎮立圖書館被取代，改建恐遙遙無期。記者潘欣中／攝影

圖書館 建築 恆春

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